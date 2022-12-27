Mısır Firavunu 2. Ramses’in yüzü bilgisayarla canlandırıldı

Araştırmacılar, yaşlanma sürecini tersine çevirerek, 2. Ramses’İn gücünün zirvesinde olduğu dönemdeki yüzünü ortaya çıkarmak için zamanı yarım yüzyıl geri alarak, gerçek kafatasının bilgisayarlı tomografi taramasına dayalı olarak firavunun ilk "bilimsel yüz rekonstrüksiyonu" oldu.

Sputnik'te yer alan habere göre, projeye liderlik eden Kahire Üniversitesi'nden Sahar Saleem, kafatasının 3 boyutlu modelini oluşturdukları sonucun "çok yakışıklı" bir hükümdarı ortaya çıkardığını söyledi.

Saleem, "Yeniden yapılandırılan yüz, 2. Ramses’in belirgin bir burun ve güçlü bir çeneye sahip çok yakışıklı bir Mısırlı olduğunu ortaya çıkardı" diye konuştu.

2. RAMSES KİMDİR?

Büyük Ramses olarak bilinen II. Ramses MÖ 13. yüzyılda eski Mısır'a hükmetti. Ailesi, Akhenaton'un hükümdarlığından birkaç on yıl sonra iktidara geldi. 2. Ramses, güney Suriye'deki isyanları bastırarak ve Kadeş Savaşı'nda Hititlerle savaşarak Mısır'ın gücünü geri kazandı.

Celile ve Amor'daki kasabaları ele geçirdi, ancak Hititleri yenemeyince MÖ 1258'de bir barış antlaşmasını kabul etti.

2. Ramses'in refahı üstlendiği inşaat miktarıyla ölçülebilir. Önceleri askeri seferler için bir üs olarak Nil deltasında bir şehir inşa etti ve babası tarafından başlatılan Osiris tapınağının inşasına yeniden başladı. Karnak'taki tapınağa eklemeler yaptı ve Luksor'da babası için bir cenaze tapınağını tamamladı. Nubia'da, en ünlüsü Abu Simbel'dekiler olmak üzere altı tapınak inşa etti.