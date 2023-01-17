Bir çocuğun midesinden manyetik bileklik çıkarıldı
4 yaşındaki bir çocuk, iki gün boyunca "gaz sancısı tarzında karın" ağrısı yaşadıktan sonra ameliyat geçirerek, bağırsaklarından manyetik bileklik çıkarıldı.
ABD'de bir çocuk, iki gün boyunca "gaz sancısı tarzında karın" ağrısı yaşadıktan sonra hastaneye götürüldü.
4 yaşındaki erkek çocuğun "birden fazla kusma ve kabızlık atağı" geçirdiği belirtildi.
YANLIŞ TEŞHİS KONULDU
Yapılan muayenenin ardından doktorlar, ilk olarak çocuğa akut apandisit teşhisi koyarak, apandisitini aldılar. Ancak, çocuğun karın ağrısının devam ettiği bildirildi.
İki gün geçmesine rağmen semptomlar geçmeyince, doktorlar neyin yanlış olduğunu görmek için ultrasonla çocuğa baktılar. Ultrason ve röntgen sonucunda, çocuğun midesinde manyetik bir bileklik görüntülendi.
BAĞIRSAKLARINI DA TIKADI
Ebeveynler de en az doktorlar kadar şaşırdı. Çocuğun, karın boşluğuna sıkışan bilekliğin, aynı zamanda bağırsaklarını tıkadığı da belirtildi.
Bu durum karşısında doktorlar, acil bir ameliyat gerçekleştirerek 18 adet altıgen şekilli manyetik boncuktan oluşan bilekliği çıkardılar. Çocuğun bağırsak duvarında oluşan hasarlar da tedavi edildi.
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