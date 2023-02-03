Bir evin banyosunda devasa bir eşek arısı yuvası bulundu

Yayınlanma: 03 Şubat 2023 - 11:17

Güncelleme: 03 Şubat 2023 - 11:18

Avustralya'da bir ev sahibi, banyosunun içinde büyüyen bir eşek arısı yuvasıyla karşılaştığında hayatının şokunu yaşadı.

Melbourne'de pandemi nedeniyle evden uzaklaşan ev sahibi, geri döndüğünde duvarlarında büyüyen yuvayı fark edince, derhal ilgili birimleri evine çağırdı.

Haşere ilaçlama uzmanı Dale Armel, bulguyu "uzaylı benzeri" bir yapı olarak tanımladı.

Dale Armel, kendisinin ve eğitimli uzmanlardan oluşan ekibinin arı yuvasını evden çıkardığını anlatarak, "Korkunç ve muazzamdı. İnanılmazdı" dedi.

Armel, binlerce eşek arısının yuvayı aktif kullandığını belirtirken, "Agresif olabiliyorlar. İki gün boyunca yaklaşmak zorunda kaldım" dedi.

Armel, bunun kariyeri boyunca gördüğü en büyük eşek arısı yuvası olduğunu ifade ederek, "Sanırım bu bir rekor. Yuva 70 inçlik bir televizyon kadar büyüktü" diye konuştu.