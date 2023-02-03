Bir genç kız, TikTok'ta kendisini kanser hastası olarak tanıtarak birçok kişiyi dolandırdı

Yayınlanma: 03 Şubat 2023 - 12:05

Güncelleme: 03 Şubat 2023 - 12:05

19 yaşındaki bir genç kız, internet üzerinden kendisine sempati duyan takipçilerinden para koparmak amacıyla kendisini kanser hastası olarak tanıttı.

Polis, TikToker Madison Russo'nun bir GoFundMe sayfasına yapılan bağışlar yoluyla on binlerce kişiyi dolandırdığını söyledi.

Eldridge Polis Departmanı, dolandırıcılığın "tıbbi tutarsızlıklar" içeren özçekimlerle ortaya çıkmasının ardından Russo'yu birinci derece hırsızlıkla suçladı.

Russo'nun takipçileri, paylaşımlarının ve hikayesinin "şüpheli" göründüğünü iddia ederek polisle temasa geçti.

Russo'nun 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabileceği söyleniyor.

KENDİSİNE 3 FARKLI TEŞHİS KOYDU

Polis, Russo'nun en az bir yıl boyunca lösemi, pankreas kanseri ve "futbol topu büyüklüğünde" bir tümör de dahil olmak üzere kendisine üç farklı teşhis koyduğunu belirtti.

Russo'nun, 2022'de TikTok'ta "hastalığını" belgeleyerek viral olmasının ardından GoFundMe'de 439 bağıştan 30 bin eurodan fazla gelir elde ettiği bildirildi.

TIBBİ MALZEMELERLE FOTOĞRAF ÇEKİLDİ

Sosyal medyadaki paylaşımlarında Russo, tedavi gördüğü izlenimi vermek için sık sık serum torbaları, tüpler, tıbbi bant ve gazlı bez gibi hastane benzeri gereçler kullanırken görülüyordu.

Mahkeme belgelerine göre, polisin, Russo'nun dairesinde başka tıbbi malzemeler de bulduğu bildirildi.