Yunan şarkıcıdan skandal ifadeler: 'Bir katilin posteri önünde...'

Yayınlanma: 19.07.2024 - 11:23

Güncelleme: 19.07.2024 - 11:23

Yunan şarkıcı Despina Vandi, 'sahnede Mustafa Kemal Atatürk posteri olduğu' gerekçesiyle Çeşme'deki konserini iptal etmişti. Şarkıcının kararı Türkiye'de tepkiyle karşılandı.

Yunan basınına göre Despina Vandi, sahnede 'iki dev Atatürk posteri ve Türk bayrağı' olduğu için Çeşme sahnesine çıkmayı reddetti. Vandi'nin bu hareketi, konsere ev sahipliği yapan Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli tarafından sert sözlerle eleştirildi.

Yunan basınına göre şarkıcı, olayın ardından basına verdiği demecinde, "Türk bayrağı ve Kemal Atatürk posterleriyle dolu bir etkinlikte herhangi bir Yunan sanatçının sahne alması tarihi hafızaya hakaret olurdu. Hele ki Türkiye'nin Kıbrıs'a müdahalesinin 50. yıldönümünde" dedi.

"ATATÜRK, YUNANLARIN KATİLİDİR"

Newsit.gr'de yer alan habere göre, sanatçının ekibi, Atatürk posterinin başka bir yere taşınmasını ve Türk bayrağının yanına da bir Yunan bayrağı yerleştirilmesini talep etti. Ancak bu istek organizatörler tarafından reddedildi.

Haberde, Despina Vandi'nin sahnedeki posterleri görünce, "Atatürk posterinin yeri değiştirilmezse sahneye çıkmayacağım" dediği ve karşılığında, "Türkiye'de Atatürk, demokrasinin sembolüdür" yanıtını aldığı; Vandi'nin ise bunun ardından, "Benim için Kemal Atatürk, Yunanların katilidir" diyerek konserini iptal ettiği belirtildi.

EKİBİ AÇIKLAMA YAPTI

Vandi'nin iş arkadaşı Eugenia Liakou şu ifadeleri kullandı:

"Soundcheck yapmayı beklerken devasa posterleri gördük ve bunların, bizim performansımız için olup olmadığını sorduk. Despina, sahne arkasında hiçbir şeyin olmadığı bir performans hazırlamıştı. Poster ve Türk Bayrağı ise sahnenin tüm arka planını kaplıyordu. Gösteri yapılmayacağı duyurulunca kuliste bekledik. Ardından bizi çıkarmak için güvenlik sağladılar ve otelimize götürdüler..."