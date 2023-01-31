Bir öğretmen, öğrencisiyle mezarlıkta cinsel ilişkiye girmesinin ardından tutuklandı

Yayınlanma: 31 Ocak 2023 - 11:21

Güncelleme: 31 Ocak 2023 - 11:21

Bir kadın öğretmenin, bir öğrencisiyle cinsel ilişki yaşamasının ardından hapis cezası alması bekleniyor.

ABD'nin Nebraska eyaletinde öğretmen Cali Heikes, 17 yaşındaki bir öğrencisini "haftada üç kez evinden alıp bir mezarlığa götürdüğü ve burada cinsel ilişkiye girdikleri" iddialarının ortaya çıkmasının ardından tutuklandı.

Wayne İlçe Şerifi Jason Dwinell'in ofisi, bir milletvekilinin Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı yardım hattından bir öğretmenin bir öğrenciyle cinsel ilişki içinde olduğunun düşünüldüğünü iddia eden bir çağrı almasının ardından tutuklandığını doğruladı.

TRAFİK KONTROLÜNDE YAKAYI ELE VERDİLER

Wayne İlçe Şerif yardımcısı, Winside Mezarlığı çevresindeki bölgeden ayrılan iki araç gördüğünde bir trafik kontrolüü gerçekleştirildiğini aktardı.

Polisin, erkek öğrenci tarafından kullanılan araçlardan birini durdurduğu bildirildi. Öğrenciye orada ne işi olduğu sorulduğunda, mezarlığı "arkadaşı Cali" ile ziyaret ettiğini söylediği iddia edildi.

Polis memurunun bölgeden ayrılan diğer aracın 25 yaşındaki Heikes adına kayıtlı siyah bir Chevrolet SUV olduğunu da not ettiği bildirildi.

ÖĞRENCİNİN KIZ KARDEŞİ KONUŞTU

Polisin, öğrencinin kız kardeşine ulaştığı belirtilirken, kız kardeşin de polislere Heikes'in geceleri "gizlice" öğrencinin evine girerek cinsel ilişki yaşadığını ve ikilinin haftada iki ya da üç kez evin dışında buluştuklarına inandığını söyledi.

Polisler, soruşturma kapsamında daha fazla araştırma yapmak için Heikes'in cep telefonuna ve diğer elektronik eşyalarına el koymak istedi.

20 YILA KADAR HAPİS CEZASI VERİLEBİLİR

Suçlu bulunması halinde Heikes, 20 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir. Heikes tutuklandıktan bir gün sonra 2 bin dolar kefaletle serbest bırakıldı.

Heikes'in fotoğrafı Winside Devlet Okulları web sitesindeki personel listesinden de kaldırıldı.