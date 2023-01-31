İran, ABD'nin açıklamalarına tepki gösterdi

Yayınlanma: 31 Ocak 2023 - 10:05

Güncelleme: 31 Ocak 2023 - 10:05

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın "İran'ın nükleer silah edinmemesi için her seçeneğin masada olduğuna" ilişkin açıklamasına tepki gösterdi.

Kenani, ABD’nin, İran'a yönelik "tehdit dolu açıklamalarının" sebep olacağı hukuki ve uluslararası sorumlulukların bilincinde olması ve bu tür "provokatif açıklamaların" siyasi sonuçlarını daha fazla düşünmesi gerektiğini ifade etti.

İran'ın, nükleer faaliyetlerinin barışçıl olduğunu defalarca dile getirdiğini söyleyen Kenani, "Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın tekrarlanan raporları da bunu doğruluyor. İran'ın ulusal güvenlik doktrininde nükleer silah edinmenin yeri yok" ifadelerini kullandı.

Kenani, ülkesinin, nükleer alandaki bilimsel ve teknolojik ilerlemesini sekteye uğratmadığını ve Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Antlaşması'na üye bir ülke olarak, sahip olduğu haklara dayanarak kalkınması için her adımı da atacağını kaydetti.

İran'ın kendi topraklarına ve çıkarlarına yönelik en ufak bir tehdit ve saldırıya tahammülünün olmadığını belirten Kenani, "Amerika hükümeti, İran’ın saldırganlara sert ve pişman edici şekilde cevap verdiğini çok iyi bilir" açıklamasını yaptı.