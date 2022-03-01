Bir partiye dikkat çekildi: Financial Times'tan çarpıcı muhalefet yorumu
Dün CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Demokrat Parti ve DEVA Partisi genel başkanlarının bir araya gelmesi uluslararası medyanın da dikkatini çekti. İngiliz Financial Times gazetesi, Ankara'da gerçekleşen "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Sunum ve Tanıtım Toplantısı'nın detaylarını paylaşarak yorumda bulundu.
Financial Times muhabiri Laura Pitel imzalı haberde, “Türkiye’de muhalefet Erdoğan’ı yenmek için ‘tarihi’ anlaşmayı sundu” başlığını kullanırken, “Çeşitli taraflardan oluşan birlik yıllarca bozulma yaşayan kurum ve yapıları düzeltme vaadinde bulundu” ifadesine yer verdi.
Altı siyasi partinin bir araya gelmesiyle ilgili, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın neredeyse 20 yıllık iktidarını bitirmek için bir araya geldiler. Toplantıda kritik bir parti olan HDP’nin haricindeki büyük siyasi partilerin liderleri vardı ve onlar Erdoğan’ın rolünü sınırlamaya ve hukuku yeniden sağlamaya söz verdiler” denildi.
Sözcü'nün aktardığına göre, makalede, “Kılıçdaroğlu ve Akşener de paktta yer alan isimlerdi ve bu Erdoğan’a karşı 5 yıl önce bir araya gelmeye başlayan muhalefetin en önemli anıydı” yorumu da yapıldı. Financial Times’taki haberde, “Bu deklarasyon, artan enflasyon sebebiyle ekonomik krizden etkilenen halkta memnuniyetsizliğin oluştuğu ve Erdoğan ve AKP’ye desteğin eridiği bir dönemde geldi” denildi.
HDP’YE DİKKAT ÇEKTİLER
Makalede, “Uzmanlar, muhalefetin seçmeni ekonomiyi düzelteceğine ikna etmesi gerektiğini söylüyor. Birlik gösterisine rağmen, muhalefetin ortak aday olarak kimi çıkaracağı üzerinde gerilim devam ediyor” yorumu yapıldı.
Financial Times’ın kapsamlı haberi ise, “Pazartesi günkü etkinlikte dikkat çeken bir eksiklik HDP’ydi. Ülkenin Kürt nüfusuyla güçlü bir bağı olan solcu parti, Türkiye’nin 2019’daki yerel seçimlerde muhalefetin kritik şehirlerini ele geçirmesine yardımı olmuştu. Partinin seçmeni, Erdoğan’ı yenme konusunda kritik bir rol üstlenecek fakat muhalefette resmi görev alma konusunda çok ayrıştırıcı olarak görülüyor” ifadeleriyle sonlandı.
İlgili Haberler
- Liderler, "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem" metnine imza attı
- Tarihi gün: 6 muhalefet partisinin "güçlendirilmiş parlamenter sistem" randevusunun ayrıntıları netleşti
- Güçlendirilmiş parlamenter sistem: 28 Şubat'ta mutabakat metnini açıklayacak olan muhalefetin yol haritası nasıl şekillenecek?
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Trafikteki araç seyir halinde patladı
- Ukraynalı kadın, Ruslara molotof atarken kendini yaktı
- 'Bir anda patlama sesleri gelmeye başladı'
- Kuveyt'te Ulusal Gün kutlandı
- Harkov'da mahsur kalan Türk öğrenci dehşeti yaşadı
- 21 yaşındaki işletmeci: Bu kadar mı bağımlı bir ülkeyiz?
- Esir alınan Rus askerlerinin görüntülerini yayınlandı
- 'Makineli tüfek sesleriyle uyandım'
- Savaşın simge ismi oldu
- Sivil yurttaş füzenin hedefi oldu
En Çok Okunan Haberler
- Disney, Warner Bros ve Sony'den 'Rusya' hamlesi
- Gaz kaçağı paniği: Mahalleli sokağa döküldü
- Uzmandan uyarı: Tüm dünyada salgın halinde gözükebilir
- 2 bin 330 paket kırmızı reçeteli ilaç ele geçirildi
- Soylu, 'mafya' bilançosunu açıkladı
- Harkov saldırısında 10 kişi yaşamını yitirdi
- Elektrik zammı radyoları vurdu
- Bostancı'daki helikopter kazası: Pilot hakim karşısında
- Kılıçdaroğlu'ndan AKP sözcüsüne tepki
- Türk takımları nasıl etkilenecek?