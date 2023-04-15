Bir piton, çiftlikteki yüzlerce tavuk ve ördeği yedikten sonra yakalandı

Yayınlanma: 15.04.2023 - 13:30

Güncelleme: 15.04.2023 - 13:30

Tayland'ın Udon Thani kentindeki bir çiftlikte bir piton yılanının, sürekli olarak "gizlice" çiftliğe girdiği, kümes ve çevresinde bulunan ördek ve tavukları yediği öğrenildi.

58 yaşındaki Chaiwichit Sarito adındaki çiftçi, son birkaç gündür çok sayıda tavuğunun ve ördeğinin ortadan kaybolması karşısında şaşkına dönerek, kuşların yumurtalarının da alındığını ya da zarar gördüğünü fark etti.

Başlangıçta komşusunun köpeğinden şüphelenen Sarito, olayın yaşandığı akşam kümese girdiğinde çatıdan sarkan devasa pitonla karşılaştı.

Paniğe kapılan çiftçi, derhal yerel hayvan kurtarma birimini aradı. Birim personelleri, olay yerine geldikten sonra yaklaşık 4 metre uzunluğundaki "Çiftlik Katili" pitonu yakaladı.

Piton, yakalandıktan sonra zarar verilmeden doğaya geri bırakıldı.