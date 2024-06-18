Bir ülke daha BRICS'e katılacak: Yakında süreci başlatacağız

Yayınlanma: 18.06.2024 - 12:46

Güncelleme: 18.06.2024 - 12:46

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, ülkesinin BRICS'e katılmak için resmi süreci başlatacağını açıkladı.

Çin haber ajansına konuşan İbrahim, BRICS’e katılım için karar aldıklarını belirtirken, “Yakında resmi prosedürleri yerine getirmeye başlayacağız. Şimdi nihai sonuçları ve Güney Afrika hükümetinden gelecek yanıtı bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Sputnik'in aktardığına göre İbrahim, BRICS’in genişleme politikası konusunda Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile çok verimli bir şekilde çalıştıklarını da sözlerine ekledi.

BRICS

Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika’nın baş harfleriyle oluşan BRICS, Batı'nın tek taraflı ekonomik işbirliğine alternatif olarak ortaya çıkan ve üye ülkeler arasında hem ekonomik hem de kültürel işbirliğini amaçlayan bir organizasyon.

'BRIC' terimi ilk kez 2001 yılında ABD'li yatırım bankası olan Goldman Sachs yönetim kurulu başkanı Jim O’Neill tarafından hazırlanan ‘Building Better Global Economic BRICS’ raporunda kullanılmıştı.