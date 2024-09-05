Bir ülke daha Taliban'ı yasaklı örgütler listesinden çıkardı

Kırgızistan Başsavcılığı, Taliban'ı yurt içinde faaliyeti yasaklı "aşırılık yanlısı ve terör örgütleri" listesinden çıkardı.

AA
Yayınlanma: 05.09.2024 - 16:49
Bir ülke daha Taliban'ı yasaklı örgütler listesinden çıkardı
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Başsavcılık, mahkemelerce yurt içinde faaliyetleri yasaklanan örgütlerin listesini güncelledi.

Güncellenen listeden daha önce ikinci sırada yer alan Taliban çıkarıldı. Listede 20 yasaklı örgüt yer alıyor.

Bişkek Pervomay Mahkemesi, 15 Eylül 2006'da terör örgütü kabul ettiği Taliban'ın yurt içindeki faaliyetlerini yasaklamıştı.

Mahkemelerce yasaklı örgüt listesinin başında El-Kaide, Doğu Türkistan İslam Hareketi, Kürt Halk Kongresi (Kongra-Gel), Doğu Türkistan'ın Kurtuluş Teşkilatı ile Hizbut-Tahrir-El-İslam hareketleri bulunuyor.

Listede Cihad Grubu (İslam Cihad Birliği), Türkistan İslam Partisi, Muna Kilisesi, Jayşul Mahdi, Jund-Al Halifesi, Ensarullah, At-Tekfir Ve'l Hicra, Akromiya, DEAŞ, Tihomirov (Burat Said), Jabhat al-Nusra, Katibat al-Imam al-Bukhari, Cennet Aşıkları, Cemaat-Tevhid Ve'l-Cihad ve Yakın İnkar Hareketleri de yer alıyor.


Etiketler: #Taliban #Kırgızistan

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