Görev TCDD'ye! Taliban’a yardım Hazine’den!

Yayınlanma: 07.06.2024 - 10:26

Güncelleme: 07.06.2024 - 12:19

Türkiye’den Afganistan İslam Cumhuriyeti’ne gönderilecek insani yardım malzemelerinin demiryoluyla sevki amacıyla TCDD Taşımacılık AŞ’nin görevlendirilmesine yönelik Cumhurbaşkanı kararı dün yayınlandı.

Karara göre, TCDD Taşımacılık AŞ bu yılın sonuna kadar Afganistan’a gönderilecek insani yardım malzemelerinin Türkiye-İran-Türkmenistan-Afganistan güzergâhı boyunca nakli için görevlendirildi. Gidiş-dönüş taşıma ücreti giderleri, taşımanın yapıldığı tarihte geçerli olan ilgili taraflarla yapılmış olan mutabakat zabıtlarıyla veya ilgili ülkelerde geçerli olan tarifelerle, bunların bulunmaması durumunda ise taraflar arasında imzalanan sözleşmelerle belirlenecek. Gidiş-dönüş taşıma ücreti giderleri dışındaki harcamalar için ise ilgili taraflar arasında imzalanan sözleşmeler de dikkate alınacak.

"HARCAMALAR BÜTÇEDEN"

Görevlendirme nedeniyle oluşacak bedel, TCDD Taşımacılık AŞ tarafından yapılacak ödeme talebi sonrasında Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinde yer alan ilgili harcama tertiplerinden gider kaydedilerek ödenecek. TCDD Taşımacılık AŞ tarafından yapılacak ödeme talebinde, bu görev kapsamında oluşacak taşıma ücreti ile diğer ek masraflara ilişkin ayrıntılı döküme yer verilecek. Yapılan ödemeler Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından incelenecek. Hesaplanan tutar ile Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinden yapılmış ödemeler arasında fark bulunduğu tespit edilirse taraflar yükümlülüklerini faizsiz olarak yerine getirecek. Ancak TCDD Taşımacılık AŞ tarafından yapılan ödeme talebinin, sahte veya içeriği itibariyle yanıltıcı belge ve işlemlere ilişkin tutarları da içerdiği belirlenirse Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ödenen tutar, gecikme zammı oranında faiz uygulanarak tahsil edilecek. Karar 20 Mayıs’tan itibaren geçerli olacak.