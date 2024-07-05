Taliban hapishanesinde, muhalif kadına toplu cinsel saldırı videosu çekildi

Yayınlanma: 05.07.2024 - 16:55

Güncelleme: 05.07.2024 - 16:55

The Guardian ve Rukhshana Media tarafından ortak hazırlanan özel haberde, Afganistan'da gözaltında tutulan kadınlara yönelik cinsel şiddet uygulandığına dair haberler giderek artarken bu videonun söz konusu suçlamalara dair ilk kanıt olduğu belirtildi.

CİNSEL SALDIRI İDDİLARINA İLK KANIT

Aktivist kadının iddiasına göre, cep telefonundan çekilen görüntüler, daha sonra kendisine Taliban rejimine karşı konuşmaya devam etmesi halinde daha geniş çapta paylaşılacağı tehdidiyle gönderilmiş.

The Guardian ve Rukhshana Media tarafından görüntülenen videoda, genç kadına kıyafetlerini çıkarması söyleniyor ve ardından kadın, iki erkek tarafından defalarca kez cinsel saldırıya uğruyor.

Silahlı adamlardan biri tarafından telefonla kaydedilen videodaki kadın elleriyle yüzünü kapatmaya çalışıyor. Adamlardan biri emir verirken tereddüt ettiğinde onu sertçe itiyor.

Bir noktada kadına "Bunca yıldır Amerikalılar tarafından becerildiniz ve şimdi sıra bizde" deniyor.

PROTESTODAN SONRA TUTUKLANMIŞ VE ÜLKEDEN KAÇMIŞ

Kadın, Taliban'a karşı bir protesto gösterisine katıldığı için tutuklandığını ve bir Taliban hapishanesinde gözaltında tutulduğu sırada cinsel saldırıya uğradığını söyledi.

Serbest bırakıldıktan sonra Afganistan'dan kaçan kadın, Taliban'a karşı konuştuktan sonra kendisine videonun gönderildiğini ve rejimi eleştirmeye devam etmesi halinde videonun ailesine gönderileceği ve sosyal medyada yayınlanacağının söylendiğini belirtti.

Kendisine "İslam Emirliği'ne karşı kötü şeyler söylemeye devam edersen videonu yayınlarız" dendiğini söyledi.

BM'nin Afganistan özel raportörü, kısa bir süre önce kadınların gözaltında cinsel şiddete maruz kaldıklarının raporlandığını bildirmişti.

Taliban sözcüsü Zabhullah Mujahid, cezaevinde kadınlara yönelik yaygın cinsel saldırı iddialarını yalanladı.

TALİBAN KAYITSIZ KALIYOR

İnsan Hakları İzleme Örgütü’nde direktör yardımcısı olarak çalışan Heather Barr, Taliban'ın "özellikle hapishane duvarlarının arkasında yaşanan istismarlara kayıtsız kaldığını" söyledi.

Barr, şu sözleri kullandı:

"Taliban, Afganistan'da cinsel şiddet konusunun ne kadar damgalandığının ve cinsel şiddet mağdurlarının öne çıkıp hikayelerini anlatmalarının, hatta bazen kendi ailelerine bile anlatmalarının ne kadar zor, genellikle imkansız, olduğunun farkında, çünkü utanç ve potansiyel olarak namus cinayeti riski var" dedi.

BM'nin Afganistan'daki insan hakları özel raportörü Richard Bennett, şu açıklamada bulundu:

"Afganistan'da, gözaltında cinsel şiddet iddiaları da dahil olmak üzere, özellikle kadınlara yönelik işkence ve kötü muamele raporlarından endişe duyuyorum. Bu raporları incelemeye ve gerçekleri tespit etmeye devam ediyoruz."