Bir ülkede daha Rus plakalı araçların girişi yasaklandı

Polonya İçişleri Bakanı Mariusz Kaminski, Terespol-Brest sınır kapısına yaptığı ziyarette açıklamalarda bulundu. Kaminski, Rusya plakalı araçların Polonya sınırını geçmesinin yasaklandığını belirtti.

DHA
Yayınlanma: 17.09.2023 - 13:17
Bir ülkede daha Rus plakalı araçların girişi yasaklandı
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Polonya İçişleri Bakanı Mariusz Kaminski, “Rusya'da kayıtlı araçların Avrupa Birliği'ne girişinin yasaklanmasına ilişkin Avrupa Komisyonu kılavuzunun bu yıl 8 Eylül'de yayınlanması kapsamında, Polonya sınırındaki bu yasağın 17 Eylül'den itibaren geçerli olacağını bildirmek isterim. Bu, Rusya'da kayıtlı hiçbir binek aracın Polonya devleti topraklarına giremeyeceği anlamına geliyor” dedi.

Bakan Kaminski, yasağın Rus TIR’ları için halihazırda geçerli olduğunu, binek araçlarda da ticari ya da özel fark etmeksizin yasağın uygulanacağını söyledi.

Kaminski, “Rus TIR’ları zaten bu yasak kapsamındaydı, şimdi bu konuyu kapatıyoruz. Hiçbir Rus arabası Polonya'ya giremeyecek. Bu, ister ticari olarak kullanılan isterse de özel araçlar olsun tüm araçlar için geçerlidir. Aracın bir Rusya vatandaşı ya da başka bir ülke vatandaşı tarafından kullanıldığına bakılmaksızın uygulayacağız. Kural budur” ifadelerini kullandı.


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