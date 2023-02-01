Bir uyarı da Kanada'dan

Kanada, Türkiye'ye seyahat edeceklere yönelik "terör saldırısı" olabilir uyarısında bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01 Şubat 2023 - 12:24
Bir uyarı da Kanada'dan
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Almanya, İngiltere ve Hollanda'nın güvenlik endişesi gerekçesiyle İstanbul'da bulunan başkonsolosluklarını kapattığını duyurmasının ardından Kanada da yakın bir zamanda Türkiye'de terör saldırısı gerçekleştirebilme tehdidi olduğunu açıklayarak vatandaşlarını uyardı.

Kanada Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'deki ve Türkiye'ye seyahat edecek vatandaşlarına yönelik "acil" koduyla koduyla uyarı mesajı yayınladı:

"Türkiye'de terörist saldırı tehdidi ve ülke genelinde gösteri olasılığı nedeniyle çok dikkatli olun."

 


Kanada Başkonsolos uyarı

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