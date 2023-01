Hollanda'dan Türkiye kararı: Başkonsolosluk "güvenlik" gerekçesiyle kapatıldı

İstanbul Beyoğlu’nda bulunan Hollanda Başkonsolosluğu, 'olası protesto gösterileri ve batılı hedeflere yönelik artan tehdit' gerekçe gösterilerek geçici süreyle ziyarete kapatıldı. Başkonsolosluk'tan karara ilişkin yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"İstanbul'daki Hollanda Başkonsolosluğu çevresinde olası protestolar ve batılı hedeflere yönelik artan tehdit nedeniyle, İstanbul'daki Hollanda Başkonsolosluğu, 30 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçici olarak ziyarete kapatılacaktır."

Reisadvies #Turkije: Het consulaat in Istanbul is tijdelijk niet toegankelijk voor publiek. Dit vanwege mogelijke protesten in de omgeving en een verhoogde dreiging tegen Westerse doelen.

De dienstverlening gaat zoveel mogelijk online door. Lees meer ??https://t.co/iXiLfS9MtB