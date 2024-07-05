Bir yıldır simülasyondalardı… Mars yolcuları, dış dünyaya dönüyor!

Yayınlanma: 05.07.2024 - 17:31

Güncelleme: 05.07.2024 - 17:31

İnsanlık, adımını Ay’dan sonra Mars’a da bırakmak için yıllardır araştırmalar yapıyor. Güneş sisteminin keşfini ilerletmek için NASA, oldukça pahalı olacak olan göreve göndermeden önce astronotlarını uzayda yaşam şartlarıyla ilgili zorlu eğitimlere tabi tutuyor.

NASA, bu amaçla CHAPEA (Mürettebat Sağlığı ve Performansı Keşif Analogu) projesini yürütüyor. Dört astronot, bir yıldan uzun süredir Mars'ta olmanın nasıl bir şey olduğunu oluşturulan Mars simülasyonunda tecrübe ediyor.

SİMÜLE MARS HABİTATI

Dr. Kelly Haston, Ross Brockwell, Dr. Nathan Jones ve Dr. Anca Selariu, 25 Haziran 2023'ten beri, ABD’nin Texas eyaletinde bulunan Johnson Uzay Merkezi'nde oluşturulan Mars habitatında yaşıyor.

İnşa edilen yaşam alanı, 158 metrekare ve gelecekteki bir Mars üssündeki yaşam şartlarını simüle ediyor ve deney yapma imkanları sunuyor.

Ekip, bir yıl boyunca, simüle uzay yürüyüşlerine çıktı, robotik operasyonlar gerçekleştirdi, habitatı korudu, egzersiz yaptı ve hatta mahsul yetiştirdi. Ayrıca, eğitim sürecinde dış dünyayla iletişim en az 20 dakikalık bir gecikmeyle gerçekleştirildi.

CUMARTESİ GÜNÜ ÇIKIYORLAR

Mars yolcusu mürettebat, 6 Temmuz cumartesi günü ABD saatiyle, 17.00'da simüle yaşam alanından ayrılacaklar.

NASA, mürettebatın dönüşünü kısa bir karşılama töreniyle birlikte NASA+, NASA Televizyonu, NASA uygulaması, ajansın web sitesi ve NASA Johnson Uzay Merkezi'nin X ve Facebook hesaplarından canlı yayınlayacak.