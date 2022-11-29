Biri dondurucuda olmak üzere dört bebek kalıntısı çıkarıldı
ABD'de, biri dondurucunun içinde olmak üzere dört bebeğe ait kalıntılar bulundu.
ABD'nin Boston kentinde, polisin ihbar üzerine gittiği evde ikisi erkek ikisi kız bebeği olan dört bebek kalıntısı buldu.
DailyMail'de yer alan habere göre Boston polisi, tek odalı bir evde, biri dondurucuda olmak üzere dört bebeğe ait ceset kalıntılarını ortaya çıkardı.
Boston Polis yetkilileri, bulunan kalıntılara otopsi yapıldığını ve kalıntıların iki kız ve iki erkeğe ait olduğunun tespit edildiğini doğruladı.
Komşulardan biri yere gazeteye verdiği demeçte, bütün bina sakinlerinin bu olayda sarsıldığını söyledi ve ekledi;
"Korkunç bir şey. Bir çocuğa ya da bebeğe bunun nasıl yapılabildiğini anlamıyorum"
Kalıntıların çıkarıldığı gün, görgü tanıkları ve komşular adli tabiplik bürosundan görevlilerin binaya iki kutu sokup çıkardıklarını gördüklerini bildirdiler. Kutulardan biri mavi bir battaniyeyle örtülüydü ve iki kişi tarafından taşınıyordu.
Bir apartman sakini, apartmana 'girip çıkan' insanlar olduğunu fark ettiklerini ama böyle bir durumla karşılaşacaklarını hiç düşünmediklerini "Sadece insanlar gelip gidiyor. Sanırım bir avuç insanın girip çıktığını gördüm ama hiçbir zaman şüpheli ya da korkutucu bir şey olmadı" sözleriyle ifade etti.
Boston polisi tarafından soruşturulmaya devam edilen olayla ilgili ihbarın kimin yaptığı bilinmezken henüz şüpheli sıfatıyla tutuklanan ya da gözaltına alınan kimse olmadı.
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