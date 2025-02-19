Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma 9 gemi keşfedildi

Yayınlanma: 19.02.2025 - 10:57

Güncelleme: 19.02.2025 - 10:57

Birinci Dünya Savaşı sırasında Alman torpidoları tarafından batırılan dokuz gemi, Fas açıklarında keşfedildi.

Bölgedeki sualtı arkeolojik alanlarını korumaya yönelik çalışmalar yürüten Assalam Denizcilik Mirasını Koruma Derneği, keşfedilen gemilerin Japon, Norveç, Fransız, İngiliz, Portekiz ve İtalyan gemileri olduğunu duyurdu. Enkazların Fas’ın güney kıyılarında yer aldığı belirtilirken, gemilerin kesin kimliklerine dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Dernek, sosyal medya hesaplarından dalgıçların okyanus tabanında yürüttüğü araştırmaları içeren bir video yayınlayarak, keşfe dair bazı görseller paylaştı.

ALMAN DENİZALTILARININ GÖLGESİ

Dernek tarafından yapılan açıklamada, "Alman denizaltıları, müttefik ülkelere ait ticari ve askeri gemileri hedef alarak Fas’ın güney açıklarında birçok batığa sebep oldu" denildi. Enkazların tam konumları ve detaylı teknik bilgilerin ilgili makamlara iletildiği kaydedildi.

Bu keşif, on yıldan fazla bir süre önce, Fas’ın Dakhla kenti açıklarında, Birinci Dünya Savaşı sırasında batırılan ünlü Alman gemisi Kaiser Wilhelm Der Grosse’nin enkazının bulunmasının ardından gerçekleşti.

Son aylarda, dünyanın farklı bölgelerinde de Birinci Dünya Savaşı’ndan kalma batıklar gün yüzüne çıkarılıyor. Kasım ayında İngiltere’de, İskoçya açıklarında bir gemi enkazının, 500’den fazla mürettebatın hayatını kaybettiği İngiliz kruvazörü HMS Hawke olduğu doğrulandı.

Bundan bir ay önce ise Alman ikmal gemisi Titania, Şili açıklarında keşfedildi. Eylül ayında da bir açık deniz rüzgâr santrali şirketi, Birinci Dünya Savaşı gemisi SS Tobol olduğu düşünülen bir enkazı tespit etti.