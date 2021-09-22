Birleşmiş Milletler'de koronavirüs şoku
ABD New York'ta düzenlenen BM Genel Kurulu'nda Brezilya heyetinden bir kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı bildirildi.
Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, koronavirüs salgınının başından beri sahip olduğu tutumla sıkça eleştirilmişti.
Salgını küçümseyen açıklamalarla gündeme gelen, aşı olmayı reddeden ve maske kuralına uygun davranmayan Bolsonaro'nun heyetinde bir kişinin yeni tip koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıktığı bilgisi yer aldı.
Diplomatik kaynaklar, heyetteki kişinin Bolsanaro ile temasının olmadığını ve şu an karantinada bulunduğu bilgisini paylaştı.
Daha sonra dünya basınına yansıyan haberlere göre bu kişinin Brezilya Sağlık Bakanı Marcelo Quiroga olduğu belirlendi.
Brezilya hükümeti tarafından yapılan açıklamada bakanın sağlık durumunun iyi olduğu ve New York'ta izolasyonlu bir şekilde kalmaya devam edeceği söylendi. Brezilya heyetinin geri kalanının testlerinin ise negatif olduğu duyuruldu.
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