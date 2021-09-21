BTS grubu Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuştu
K-pop grubu BTS, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda dünya liderleri önünde konuşma yaptı. Güney Koreli müzik grubunun iklim değişikliği, genç neslin pandemi gibi konuları ele aldığı konuşması, BM'nin resmi YouTube kanalından canlı yayınlandı ve 6 milyondan fazla izlendi. Grup, BM başkanlık binasında çektikleri klibi de liderlere tanıttı.
Popüler K-pop müzik grubu BTS, Birleşmiş Milletler’de koronavirüs aşısı, salgında gençler ve iklim değişikliğiyle ilgili bir konuşma yaptı.
BTS, Birleşmiş Milletler’in yoksulluğun bitirilmesi, gezegenin korunması ve cinsiyet eşitliğinin sağlanması konularını içeren 2030 hedeflerinin tanıtılmasına katkıda bulunmak için BM Genel Kurulu’nda yer aldı.
Güney Koreli müzik grubunun konuşması, BM’nin resmi YouTube kanalından canlı yayınlandı ve yayın 6 milyondan fazla kişi tarafından seyredildi.
Grubun lideri RM, “Yaptığımız her seçim değişimin başlangıcıdır, sonu değil” diye konuştu.
Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, pop yıldızlarını özel başkanlık temsilcileri olarak BM Genel Kurulu’na takdim etti ve BTS’i, “dünya çapındaki gençlerle bağlantı kuran olağanüstü seçkin genç erkekler grubu” olarak lanse etti.
Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V ve Jungkook’tan oluşan BTS, BM konuşmasında, genç neslin deneyimlerini ve gelecek seçimleri hakkındaki görüşlerinin pandemi tarafından nasıl şekillendirildiğini aktardı.
LİDERLERİN ÖNÜNDE HEYECANLANDILAR
Bugüne dek müzisyenlerin Birleşmiş Milletler’de liderlerin önünde konuşma yapması, sıklıkla karşılaşılan bir durum olmadı. Dolayısıyla grup üyelerinin heyecanı dikkatleri çekti. Grup üyesi Jimin, gençlerin salgınla mücadelesini anlatırken zaman zaman dili dolaştı. Özür dileyen Jimin, kendini toplarlamak için derin bir nefes aldı ve konuşmasına öyle devam etti.
O anlarda canlı yayını izleyen BTS hayranları, sosyal medyadan Jimin’i destekleyen mesajlar yazdı.
BTS Army olarak adlandırılan hayranları, grubun iklim değişikliğinden dijital bağlılığa kadar, geleceği şekillendirmek için umut veren mesajlarını ilgiyle dinledi. BTS üyeleri, şu anki genç neslin, "pandemi nedeniyle kaybedilen fırsatların kurbanları olarak değil, çevrimiçi bağlantıları aracılığıyla olumlu ve sağlıklı bir dünya yaratma yetenekleri nedeniyle" takdir edileceğini umduklarını söyledi.
BM'DE KLİP ÇEKTİLER
BTS yıldızlarının YouTube’dan canlı yayınlanan konuşması, toplamda 7 dakika sürdü.
BTS’in BM ile tek bağlantısı 2030 hedeflerine dikkat çekmek için konuşma yapmak değildi. Grup, ‘Permission to Dance’ adlı hit şarkılarına BM’nin New York’taki merkezinde bir klip çekti ve bu klibi de dün Genel Kurul’da tanıttı.
BTS, 2013'teki çıkışından bu yana, kendi ürettiği müziği ve aktivizm faaliyetleriyle dünya çapında tanınırlık kazandı. Grup, 2020’de Billboard Hot 100 listesine üç kez girdi ve Billboard Müzik Ödülleri, MTV Müğzik Ödülleri gibi büyük organizasyonlardan ödüller aldı.
Dünkü konuşma, grubun BM'ye ikinci gelişi oldu. Grup üyelerinden RM, 2018’de, UNICEF ile yaptığı çalışmalar hakkında BM’de konuşmuştu.
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