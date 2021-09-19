Türkiye, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu öncesi, ABD ile temaslarını sürdürüyor

19 Eylül 2021 Pazar, 04:00

Çavuşoğlu önceki gün BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından Çavuşoğlu, Twitter hesabından ‘’Dünyamızın gündemindeki küresel sınamaları BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’le ele aldık. Kıbrıs, Afganistan, Libya, Suriye ve iklim değişikliği konularındaki görüşlerimizi paylaştık’’ açıklaması yaptı. Çavuşoğlu’nun, Türkevi’ndeki açılış hazırlıklarını da incelediği belirtildi.

Öte yandan Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman ve Siyasi İşlerden Sorumlu Müsteşar Victoria Nuland ile görüştü. Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra, Suriye, Libya, Afganistan, Doğu Akdeniz, Kafkasya, Orta Asya, Uzak Doğu, Afrika konularının ele alındığı belirtildi. “Türkiye ve ABD arasındaki siyasi istişarelerin düzenli olarak sürdürülmesi hususunda mutabık kalındığı” kaydedildi.