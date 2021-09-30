Bitcoin ile benzin alana indirim

30 Eylül 2021 Perşembe, 19:46

Halkın bir bölümünün tepkisine rağmen Bitcoin konusunda geri adım atmayan El Salvador başkanı Nayib Bukele, Twitter’dan ilginç bir açıklama yaptı ve ülkenin resmi Bitcoin cüzdanı olan Chivo’yu kullananların indirimli fiyattan alım yapabileceklerini belirtti.

Amaç Chivo cüzdan kullanımı artırmak

El Salvadorlular bugünden itibaren 14 Ekim tarihine kadar “Chivo benzin indiriminden” yararlanabilecekler. Bu indirimin ise 3 sebebinin olduğu, bunlardan ikisini, petrol fiyatlarında yaşanan uluslararası artış ile mücadele etmek ve bireyler ile iş yerleri için tedarik zincirlerindeki maliyetleri azaltmak olduğu belirtildi. Üçüncü sebep ise devlet destekli Chivo cüzdan uygulamasının daha çok kullanılmasını teşvik etmek.

DÜŞÜŞ BÜYÜK TEPKİ GÖRMÜŞTÜ

Bilindiği üzere, El Salvador’un Bitcoin kanunu 7 Eylül’de yürürlüğe girince en büyük kripto para 52900 dolara kadar yükselmişti ancak daha sonra gelen 10 bin dolarlık büyük düşüşün ardından Bukele’ye bazı kesimlerden tepki de gelmişti. Bukele, düşüşün ardından ise devletin daha çok Bitcoin aldığını açıklamış ve “Dipten aldık” demişti.

ZAM HÜKÜMET TARAFINDAN KARŞILANACAK

Bukele, uluslararası bir kararla programlı bir şekilde artırılan varil petrol fiyatındaki zammın da, 1 sene boyunca hükumet tarafından karşılanacağını belirtti.