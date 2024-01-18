Bitkilerin komşularıyla "iletişimi" kaydedildi

Yayınlanma: 18.01.2024 - 11:53

Güncelleme: 18.01.2024 - 12:07

Saitama Üniversitesi'nden bilim insanları, fare kulağı terelerinin genetiğini değiştirerek bunlara biyosensör ekledi.

Bilimsel adı Arabidopsis thaliana olan bu bitkiden kesilen bazı yaprakların üzerine kurtçuklar kondu. Daha sonra bu yapraklar, koparılmamış ve üzerinde kurt dolaşmayan fare kulağı teresinin yanına yerleştirildi.

Independent Türkçe'nin aktardığına göre, araştırmacılar, laboratuvar ortamında özel ışık altında yaptıkları çekimde, biyosensörlü iki bitkinin arasındaki iletişimi kaydetti.

Videoda, fare kulağı teresinin, tehlike altındaki yapraklardan aldığı uyarı mesajlarıyla kalsiyum iyonu üreterek parladığı görülüyor. Hücresel iletişimi sağlayan bu kalsiyum iyonu üretimi insan vücudunda da olan bir haberleşme biçimi.

Araştırmada, bitkiler arasında havadan gönderilen bu sinyallerin, yapraklardaki koruyucu hücreler tarafından algılandığı, bunun üzerine hücrelerin dakikalar içinde kalsiyum iyonu üretmeye başladığı belirlendi.

Moleküler biyolog Masatsugu Toyota, bu çalışmada "bitkilerin tehdit altındaki komşularından havaya yayılan 'uyarı mesajlarına' nasıl tepki verdiğini gözlemlediklerini" söyledi.

Çalışmanın yazarlarından Toyota, "Çıplak gözle görülmeyen bu iletişim ağı, komşu bitkilerin yaklaşan tehlikelerden korunmasında çok önemli rol oynuyor" dedi.

Bilim insanları bitkilerin bu savunma sistemleriyle ilgili 1980'lerden beri çalışmalar yürütüyor. Benzer iletişim biçimleri en az 80 bitkide de tespit edilmişti.

Ancak bu çalışmayla ilk kez bitkilerin bu uyarı mesajlarını nasıl aldıkları gerçek zamanlı olarak kaydedildi.