Süper Lig'de ayrılık: Japonya'ya transfer oldu

Yayınlanma: 18.01.2024 - 10:58

Güncelleme: 18.01.2024 - 10:58

Fatih Karagümrük'ün Kosovalı stoperi Ibrahim Dresevic, Japon ekibi Machida Zelvia'ya transfer oldu.

Temmuz 2022'de Hollanda'nın Heerenvenen takımından Fatih Karagümrük'e transfer olan Dresevic'in, kırmızı siyahlı takımla olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyordu.

Karagümrük'ün sosyal medya hesabından yapılan açıklama şu şekilde:

"Oyuncumuz Ibrahim Dresevic'in Japonya 1. Ligi takımlarından FC Machida Zelvia’ya transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Kendisine bugüne kadar kulübümüze verdiği emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki Futbol hayatında başarılar dileriz."

Bu sezon Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda toplam 17 maça çıkan 26 yaşındaki savunma oyuncusu, 1 gol atarken 2 kez de asist yaptı.