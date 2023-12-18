Bitmez'in ölümüne ‘Allah’ın gazabı’ dedi: Alman siyasetçiye tepki yağdı

Yayınlanma: 18.12.2023 - 12:47

Güncelleme: 18.12.2023 - 12:47

Alman siyasetçi Tobias Huch’un, Meclis’te yaptığı konuşma sırasında kalp krizi geçirip vefat eden Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez’e ilişkin sosyal medya paylaşımı büyük tepki gördü.

İsrail’in Gazze’deki katliamına tepki gösterip, hükümetin bunun karşısındaki icraatlarını eleştiren Bitmez, AKP’li vekillere seslenip “Tarihin azabından kurtulsanız, Allah’ın gazabından kurtulamayacaksınız!” ifadelerini kullanmıştı.

Bitmez’in rahatsızlanma anını sosyal medya hesabından “TBMM’de Yahudi aleyhtarı, İslamcı milletvekili Hasan Bitmez, İsrail’e karşı Allah’ın gazabına çağrıda bulunduğu bir konuşma yapıyor” notuyla paylaşan Liberal Hür Demokrat Partisi’nin eski milletvekilli Tobias Huch “Allah’tan cevap talep ettikten saniyeler sonra kalp krizi geçirdi” dedi.

TEPKİ YAĞDI

Genç Liberaller Derneği’nin yöneticilerinden olan Huch’un ifadelerine, birçok sosyal medya kullanıcısı tepki gösterdi.

Huch’un paylaşımına siyasetçiler de tepki gösterdi. Türkiye’nin eski Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, Huch’un paylaşımını “şoke edici” olarak niteledi. Aydın, Huch’un sözlerinin “Türkiye’deki İslamofobiyi körükleyebileceği” uyarısı yaptı.

Almanya’da Liberal Hür Demokrat Parti (FDP) Genel Sekreteri Bijan Djir-Sarai da Huch’un paylaşımı için “kabul edilemez” ifadesini kullandı. Djir-Sarai, “Bu tür nefret söylemleri, demokratik değerlerimize aykırıdır” dedi.