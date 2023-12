Özlem Zengin’den 'Hasan Bitmez' açıklaması

Yayınlanma: 17.12.2023 - 20:54

Güncelleme: 17.12.2023 - 20:54

Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez’in yere düştüğü sırada AKP sıralarından, “Allah’ın gazabı böyle olur işte, Allah’ın gazabı” diye bağırıldığı TBMM tutanaklarına geçmişti. AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin ise konuya ilişkin olarak “Bazı arkadaşlarımız arkada oldukları için ne olduğunu anlayamamış olabilir” demiş; gazeteci İsmail Saymaz ise CHP’li milletvekillerinin “Allah’ın gazabı böyle olur” sözünü Zengin’in söylediğini iddia ettiğini aktarmıştı.

Saymaz, Zengin'in elini yükselttiği fotoğrafa ilişkin olarak “Zengin, ‘Arka sıralardaki AK Partilileri’ bahane ederek inandırıcılıktan uzak bir savunma yapıyor. Zaten bir milletvekilinin ‘Allah’ın gazabı böyle olur’ demiş olması için Bitmez’in düştüğünü görmesi lazım. Haydi, arkadakiler görmedi, diyelim. En önde oturan ve ayakta olan Zengin de mi görmedi? O an... Ne söylüyordu? Yoksa ‘Allah’ın gazabı böyle olur!’ mu diyordu?” demişti.

"KINIYORUM"

AKP Grup Başkanvekili Zengin, bütçe görüşmelerinin yapıldığı Genel Kurul'da söz konusu iddialar hakkında konuştu.

Zengin, Bitmez yerdeyken elini yükselttiği fotoğrafın "söz almak için" olduğunu söyleyerek, şöyle konuştu:

“(Meclis Başkanvekiline dönerek) O gün hatip (Hasan Bitmez) konuşurken ben sizin yanınıza gelerek söz talebinde bulundum. Ayağa kalktım, hatip konuşmasını bitirirken, kendisi de kürsüdeyken söz istedim. Ben AK Parti grup başkanvekiliyim, burada arkadaşlarımız her şeye şahitler, biz grup başkanvekillerinin görevi şu an olduğu gibi bize yapılan, hacmini aşan ve itiraz ettiğimiz konulara cevap vermektir. Bu konuyla alakalı izahlarımı daha sonraya bırakacağım. Kamuoyunda farklı fotoğraflar da kullanılarak yapılan kara propagandayı kınıyorum. Benim ayağa kalkmam aynen şu an olduğu gibi hatip kürsüdeyken kendisiyle ilgili söz girişi yaparak sizin bilginiz dahilinde cevap vermek içindir.”