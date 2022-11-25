Black Friday: Amazon işçileri neden 30'dan fazla ülkede greve gidiyor?

25 Kasım 2022 Cuma, 15:11

Amazon'un işçilerine daha yüksek ücretler ödemesi için kampanyası Make Amazon Pay (Amazon'a Ödet) kapsamında işçiler, gittikçe artan geçim krizi karşısında daha iyi ücretler ve çalışma koşulları talep ediyor.

Çevre ve vatandaşlık örgütlerinin desteklediği kampanya, sendikaların uluslararası koordinasyonuyla yürütülüyor.

Koalisyonun eş yürütücülerinden küresel Uni Global sendikası, Fransa ve Almanya'da 18; ABD'de Amazon kurucusu Jeff Bezos'un Manhattan'daki konutunun önü dahil 10 şehirde; Hindistan'da 20 şehirde; Tokyo'da, İrlanda'da, Güney Afrika'da ve Amazon'un tekstil tedarik zincirinin olduğu Bangladeş'te işçilerin greve gideceğini açıkladı.

Reuters haber ajansına göre, greve katılan Amazon Almanya işçilerini temsil eden Ver.di sendikası, Amazon'un ülke çapında 10 lojistik merkezinde iş bırakma eylemleri planlandığını söyledi.

Alman Ver.di sendikası, şirketin perakende ve posta siparişi sektörlerinin toplu sözleşme anlaşmalarını tanımasını istiyor. Sendika aynı zamanda daha iyi çalışma koşullarına yönelik yeni bir toplu sözleşme çağrısı yapıyor.

"İŞÇİLER ALGORİTMALAR YÜZÜNDEN ÇOK FAZLA BASKI ALTINDA"

Ver.di'nin Amazon komitesinin başı Monika di Silvestre, Amazon'un işçilerin performanslarını algoritmalarla ölçmesinin sorunlu olduğunu şu sözlerle savundu:

"İşçiler algoritmalar yüzünden çok fazla baskı altında. Yaşlı ya da hareket engeline sahip olup olmadıklarına bakılmıyor. İşçiler geceleri üretkenlik istatistiklerini düşünmekten uyuyamıyorlar.”

Örgütler Amazon'un geçen yıl yüzde 18 artan karbon salımlarını azaltmasını talep ediyorlar ve şirketin sattığı ürünlerin salımlarının sadece yüzde 1'ini hesaba kattığını savunuyorlar.

ALMANYA'DAKİ 20 MERKEZİN 9'UNDA GREVE GİDİLDİ

Amazon Fransa'nın sözcüsü de Reuters haber ajansına bugünkü operasyonlarında şimdiye kadar herhangi bir aksama görülmediğini söyledi.

Amazon Almanya tarafından yapılan açıklamada, "Bir işveren olarak Amazon - cazip ve güvenli bir çalışma ortamında- harika bir maaş, yan haklar ve gelişim olanakları sunuyor" dendi.

Amazon sözcüsü Almanya'da işçilerine ödedikleri saatlik ücreti Eylül ayında ikramiyelerle birlikte 13 Euro'ya çıkardıklarını da belirtti.

Şirket bugün Almanya'daki grevin 20 lojistik merkezinin 9'uyla "sınırlı olduğunu" ve çalışanlarının çoğunun olağan şekilde işlerine devam ettiğini açıkladı.

GMB SENDİKASI: AMAZON İŞÇİLERİ SAATE 15 STERLİN İÇİN MÜCADELE EDİYOR

İngiltere'de Amazon lojistik merkezlerindeki grevleri 600 binden fazla üyesi olan GMB sendikası düzenliyor.

GMB Amazon işçilerinin saatte 10,5 sterlin kazandığını ve bunu 15 sterline çıkarmak için mücadele ettiklerini söylüyor.

Amazon İngiltere'nin Coventry kentindeki lojistik merkezindeki eylemlere katılan GMB'nin kıdemli organizatörü Amanda Gearing, "Coventry'deki Amazon çalışanları fazla çalışıyor, düşük maaş alıyor, artık yeter" dedi ve ekledi:

"Bir neslin gördüğü en şiddetli geçim krizinde bile - piyasa değeri 1 trilyon sterlinden fazla olan bir şirket tarafından- saatte 50 penilik maaş artışı verildi.

"Bugün Amazon'a, 'imparatorluğunuzun yaşamasını istiyorsanız, işçilerin ücretlerini ve koşullarını iyileştirmek için GMB ile görüşün' demek için buradayız.”

Amerika'da Politika Araştırmaları Enstitüsü (IPS) tarafından Haziran ayında yayımlanan ve en büyük 300 Amerikan şirketini kapsayan bir araştırma, şirketlerin CEO ücretlerinin ortalama işçi ücretlerinin 670 katına çıktığını bulmuştu.

Yani CEO'lar çalışanların kazandığı bir dolar için ortalama olarak 670 dolar aldı.

Buna göre Amazon'un CEO'su Andy Jassy'nin geçen yıl aldığı 212 milyon dolarlık ödeme, şirketin ortalama işçi ödemesinin 6 bin 474 katıydı.