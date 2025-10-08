Blackwater’ın kurucusundan Vatikan’a çağrı: Katliamı durdurmak için fon sağlayın

Irak ve Afganistan’daki özel askeri operasyonlarda sivillere yönelik katliamlar gerçekleştirdiği iddia edilen ABD merkezli özel güvenlik şirketi Blackwater’ın kurucusu Erik Prince, Hristiyanlara yönelik saldırıların yoğunlaştığı ifade edilen Nijerya’daki "Hristiyan toplulukları korumak" için Papa’dan maddi destek talep etti.

Sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda Prince, “Efendim, daha iyi bir fikrim var. Neden Nijeryalı Hristiyanları katleden Müslümanlardan korumaları için meslektaşlarımı finanse etmiyorsunuz?” ifadelerini kullandı.

Uluslararası yardım kuruluşu Open Doors’un 2025 Dünya İzleme Listesi raporuna göre, Ekim 2023–Eylül 2024 arasında dini nedenlerle öldürülen Hristiyanların yüzde 69’u Nijerya’da hayatını kaybetti.

Raporda, saldırıların sadece cinayetlerle sınırlı olmadığı; kiliselerin yakıldığı, toplu kaçırmaların yaşandığı ve milyonlarca kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı vurgulandı.

“HRİSTİYANLARA YÖNELİK BİR SOYKIRIM YAŞANIYOR”

Nijerya’nın özellikle orta ve kuzey bölgelerinde Hristiyan toplulukların sistematik saldırılara maruz kaldığı ifade ediliyor.

Bu saldırılar arasında cinayetler, kaçırmalar, ibadethanelerin tahribi ve mülklerin yağmalanması yer alıyor.

Uluslararası raporlara göre, 2025 yılında yalnızca ilk dokuz ayda 7 binden fazla Hristiyan öldürüldü. Son 14 yılda ise toplam 50 binden fazla Hristiyanın yaşamını yitirdiği tahmin ediliyor.

SALDIRILARIN ARKASINDA TERÖR ÖRGÜTLERİ VAR

Ülkedeki saldırıların büyük bölümünü, Batı Afrika’da IŞİD bağlantılı terör örgütü ISWAP (Islamic State in West Africa Province) üstleniyor.

Örgüt; intihar saldırıları, pusu, toplu infaz ve kitlesel kaçırmalar gibi taktiklerle sivilleri hedef alıyor.

Birleşmiş Milletler ve bölgesel insan hakları kuruluşları, bu şiddet dalgasını “dini temelli etnik temizlik” olarak tanımlıyor.

BLACKWATER GEÇMİŞTEKİ FAALİYETLERİYLE TARTIŞMALI

1997’de kurulan Blackwater, Irak ve Afganistan’daki özel askeri operasyonlarda rol almasıyla tanınmış, özellikle sivil kayıplar nedeniyle uluslararası kamuoyunun tepkisini çekmişti.

Kurucusu Erik Prince, daha sonra özel güvenlik şirketlerinin çatışma bölgelerinde “devlet ordularına alternatif olarak kullanılabileceği” yönündeki görüşlerini savunmaya devam etti.