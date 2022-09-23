Blinken duyurdu: Arakanlılara 170 milyon dolardan fazla insani yardım yapıldı
ABD, Arakanlıların yanı sıra Bangladeş'teki ev sahibi topluluklar için 170 milyon dolardan fazla insani yardım yapıldığını duyurdu.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, basın açıklamasında, Ağustos 2017'den bu yana Arakanlıların maruz kaldığı krize yönelik toplamda 1,9 milyar dolar yardım yapıldığını söyledi.
Antony Blinken, son olarak Myanmar'ın içinde ve dışında yaşayan Arakanlıların yanı sıra Bangladeş'teki ev sahibi topluluklar için 170 milyon dolardan fazla yardım yapıldığını kaydederek, "Diğer bağışçıları insani müdahaleye güçlü bir şekilde katkıda bulunmaya ve Myanmar'daki şiddetten etkilenenlere sağlanan desteği artırmaya çağırıyoruz" dedi.
Blinken, Myanmar'daki koşulların yerlerinden edilmiş Arakanlıların güvenli, gönüllü, onurlu ve sürdürülebilir dönüşüne ve yeniden entegrasyonuna izin vermediğine dikkat çekerek, Bangladeş hükümeti, Arakan ve Myanmar'dakilerle krize çözüm bulmak için çalıştıklarını anlattı.
Bangladeş, Ağustos 2017'de Myanmar'da gerçekleştirilen askeri baskının ardından Rakhine eyaletinden kaçan 1,2 milyondan fazla Arakanlı Müslümana ev sahipliği yapıyor.
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