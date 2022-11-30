Blinken, Ukrayna'ya yardımın maliyetini açıkladı: Destek devam edecek
ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Batılı ülkelerin ve ortakların 40 milyar dolar askeri yardımda bulunduğunu açıkladı.
ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Ukrayna'ya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Anthony Blinken, NATO müttefikleri ve ortaklarının Ukrayna'ya 40 milyar dolar askeri yardımda bulunduğunu ve bulunmaya devam edeceğini söyledi.
Blinken, "NATO müttefikleri ve ortakları Ukrayna'ya 40 milyar dolarlık silah yardımı sağladı, daha fazla yardım bekleniyor" dedi.
NATO'nun Ukrayna'ya yönelik "güçlü ve kararlı" desteğini sürdürdüğünü belirten Blinken, bu desteğin ittifakın neredeyse tüm üyelerinden geldiğini söyledi.
Blinken, "Şu anda Ukrayna'da yaşananlar, her gün gördüklerimiz: ülkenin enerji altyapısına yönelik saldırılar, ülkenin her köşesinde sivillere yönelik saldırılar... Bunlar normal değil ve normal hale getirilmemeli" diye konuştu.
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