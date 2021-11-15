“Blogger” olduklarını söyleyen Türk vatandaşları Ukrayna-Polonya sınırında yakalandı
Yasa dışı yollarla Avrupa’ya kaçmak isteyen Türk vatandaşları Polonya-Ukrayna sınırında yakalandı. "Blogger" olduklarını söylediği belirtilen sözkonusu 6 kişi gözaltına alındı.
Son dönemlerde Ukrayna üzerinden Avrupa ülkelerine kaçmak isteyen Türk vatandaşlarının sayısında artış gözlemlendiği belirtiliyor.
Yasadışı yollara başvurup, Ukrayna Sınır Muhafızları ekiplerince yakalanan Türk vatandaşlarının sayısı artıyor.
"ÇEKİME GİDİYORUZ" DEDİLER
Sınır muhafızlarının açıklamalarına göre, "Blogger" olduklarını söyleyerek çekime gittiklerini iddia eden Türk vatandaşları, şoföre verdikleri 700 dolar ile bir araç kiralayarak Polonya sınırına kadar gitmek üzere şoförle anlaştı.
GÖZALTINA ALINDILAR
Sorguya alınan vatandaşların ifadelerinden anlaşıldığı üzere, şahısların araçla önce Avrupa Birliği sınırına gitmek istedikleri oradan da Almanya’ya geçmeyi planladıkları ortaya çıktı.
Aralarında 1 çocuğun da bulunduğu 6 Türk vatandaşı gözaltına alındı.
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