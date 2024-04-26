Bloomberg: Erdoğan ile Biden 9 Mayıs'ta bir araya geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden'ın 9 Mayıs'ta Beyaz Saray'da bir araya geleceği bildirildi.
Bloomberg, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden'ın 9 Mayıs'ta Beyaz Saray'da bir araya geleceğini yazdı.
Erdoğan'ın Washington'a yapacağı ziyaretin, "Gazze'de İsrail-Hamas savaşı devam ederken ve İran ile İsrail'in birbirlerinin topraklarına saldırarak daha geniş bir Orta Doğu çatışmasının yaklaşmakta olduğu korkusunu yaratmasının ardından gerçekleştiği" kaydedildi.
İki liderin, "siyasi kariyerlerinin hassas bir döneminde görüşeceği" belirtilen haberde, Biden'ın, Kasım ayındaki seçimlerde 2020'deki rakibi eski Başkan Donald Trump ile "rövanş maçına çıkacağı" ifade edildi.
Haberde, Erdoğan'a da dikkat çekilerek, "Geçen ay yapılan yerel seçimlerde utanç verici bir yenilgiye uğradı ve ülke genelinde seçmenler AK Parti'ye karşı cephe aldı. Paralellikler kolayca kurulamasa da, her iki ülkede de enflasyon, iktidardaki hükümetlere karşı bir kasvet ve öfke duygusuna katkıda bulundu" ifadeleri yer aldı.
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