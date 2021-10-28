Bloomberg, Erdoğan’ın ‘son manevrasını’ yazdı: ‘Sarsıntılara hazırlıklı olmalılar’

28 Ekim 2021 Perşembe, 12:33

ABD merkezli medya kuruluşu Bloomberg, AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 10 büyükelçiyle ilgili talimatı sonrası Batı ile yaşanan krizi değerlendirdi.

Bloomberg, Erdoğan’ın bu kararının ‘Türkiye’yi siyasi ve ekonomik krize sürüklediğini’ belirtti. Haberde, ‘Erdoğan’ın amacının yatırımcıları korkutan iç sorunlardan uzaklaştırmak olduğu’ ifade edildi.

"YAPILAN SON GİRİŞİM"

Bloomberg, “Türkiye ekonomisini Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın manevralarından kim koruyabilir?” sorusunu yöneltirken, yaşanan diplomatik krizi “Dikkatleri dalgalanan kurdan uzaklaştırmak ve düşen popülaritesini tersine çevirmek için yapılan son girişim” olarak nitelendirdi.

Sözcü'nün aktardığı analizde, “Müttefikleri ve rakipleri ile ülkedeki yatırımcılar, ileride daha büyük sarsıntılara hazırlıklı olmalı” denildi.

10 ülke büyükelçinin Osman Kavala'nın tutukluluğunun dördüncü yılında yaptığı açıklama sonrası artan gerilim, yine bu ülkelerin büyükelçilikleri tarafından yapılan "içişlerine karışmama" yönündeki açıklama sonrası azaldı.