MetroPOLL açıkladı: AKP'lilerden Erdoğan'a kötü haber

cumhuriyet.com.tr
28 Ekim 2021 Perşembe, 12:07
<p>MetroPOLL Araştırma'nın "Türkiye'nin Nabzı Ekim 2021" anketinde yer alan "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Görev Onayı" grafiği yayımlandı.</p>

MetroPOLL Araştırma'nın "Türkiye'nin Nabzı Ekim 2021" anketinde yer alan "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Görev Onayı" grafiği yayımlandı.

<p>MetroPOLL Araştırma'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, yurttaşa yöneltilen <strong>"Genel olarak düşündüğünüzde, Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı görevini yapış tarzını onaylıyor musunuz?"</strong> sorusuna verilen yanıtların oranları yer aldı.</p>

MetroPOLL Araştırma'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, yurttaşa yöneltilen "Genel olarak düşündüğünüzde, Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı görevini yapış tarzını onaylıyor musunuz?" sorusuna verilen yanıtların oranları yer aldı.

<p>Anket sonucunda, Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı görevini yapış tarzını onaylamayanların oranının yüzde 56,2'ye yükseldiği görüldü.</p>

Anket sonucunda, Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı görevini yapış tarzını onaylamayanların oranının yüzde 56,2'ye yükseldiği görüldü.

<p>Erdoğan'ın görevini yapış tarzını onaylamadığını söyleyen AKP seçmeninin oranı geçen ayla kıyaslandığında yüzde 17,8'den yüzde 23,8'e yükseldi.</p>

Erdoğan'ın görevini yapış tarzını onaylamadığını söyleyen AKP seçmeninin oranı geçen ayla kıyaslandığında yüzde 17,8'den yüzde 23,8'e yükseldi.

<p>Öte yandan fikri ya da cevabı olmadığını söyleyen seçmen oranının yüzde 4,9 olduğu görüldü.</p>

Öte yandan fikri ya da cevabı olmadığını söyleyen seçmen oranının yüzde 4,9 olduğu görüldü.

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