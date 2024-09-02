Bloomberg: 'Türkiye, aylar önce BRICS'e üyelik için başvurdu'

Yayınlanma: 02.09.2024 - 16:48

Güncelleme: 02.09.2024 - 16:48

ABD merkezli Bloomberg, Türkiye'nin, aralarında Rusya, Çin ve Hindistan’ın da bulunduğu, önde gelen gelişmekte olan ekonomilerden oluşan BRICS örgütüne aylar önce üyelik başvurusunda bulunduğunu ileri sürdü.

İsimlerinin açıklanmaması koşuluyla Bloomberg'e konuşan kaynaklar, "Türkiye'nin, küresel etkisini arttırmak ve geleneksel Batılı müttefiklerinin ötesinde yeni bağlar kurmak amacıyla BRICS'e katılmayı talep ettiğini" öne sürdü.

Kaynaklara göre, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yönetiminin görüşü, jeopolitik ağırlık merkezinin gelişmiş ekonomilerden uzaklaştığı" yönünde.

Kaynaklar, "Türkiye'nin yeni diplomatik atılımının, NATO'nun kilit bir üyesi olarak yükümlülüklerini yerine getirirken, çok kutuplu bir dünyada tüm taraflarla bağlarını geliştirme arzusunu yansıttığını" ileri sürdüler.

Kaynaklar, "Türkiye'nin BRICS'e katılma başvurusunu birkaç ay önce, on yıllardır sürdürdüğü Avrupa Birliği'ne katılma çabalarında ilerleme kaydedilmemesinden duyduğu hayal kırıklığı nedeniyle yaptığını" iddia ettiler.

Kaynaklar ayrıca, başvurunun kısmen, "Türkiye'nin 2022'de Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından Rusya ile yakın ilişkiler kurmasından sonra diğer NATO üyeleriyle yaşanan anlaşmazlıkların bir sonucu olduğunu" savundular.

BRICS

Haziran 2006'da düzenlenen St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nda Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin'in bir araya gelmesiyle kurulan BRIC, 2010'da Güney Afrika'nın da katılmasıyla "BRICS" haline geldi.

Güney Afrika’nın başkenti Johannesburg'da Ağustos 2023’te düzenlenen BRICS Zirvesi’nde alınan kararla, Mısır, Etiyopya, İran, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Arjantin’den oluşan 6 ülkenin birliğe katılması onaylanmıştı.

Ancak Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, 30 Aralık’ta Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'dan oluşan BRICS grubu mekanizmasından çıktıklarını bildirdi.