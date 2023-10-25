Bloomberg'den İsrail-Türkiye iddiası

Yayınlanma: 25.10.2023 - 17:35

Güncelleme: 25.10.2023 - 17:49

Finans haberleri ve piyasa bilgileri hakkında yayın yapan Bloomberg, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Hamas’ı “terör örgütü” olarak değil, “kurtuluş ve mücahitler grubu” olarak nitelendirmesinin ardından "Türkiye, İsrail ile planladığı enerji işbirliğini durdurdu" iddiasında bulundu.

Bloomberg'in "konu hakkında doğrudan bilgi sahibi bir yetkiliye" dayandırdığı haberde, "Türkiye, İsrail ile Akdeniz'de ortak enerji arama ve Avrupa'ya gaz ihracatı planlarını durdurdu" ifadesi yer aldı.

Öne sürülen iddiaya ilişkin Bloomberg, "Bu gelişme, Erdoğan'ın İsrail'i eleştirmesinin ardından geldi" dedi.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

AKP grup toplantısında konuşan Erdoğan, Hamas’ı “terör örgütü” olarak değil, “kurtuluş ve mücahitler grubu” olarak nitelendirmişti.

Erdoğan, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Son yaptıkları toplantıda bir araya gelip tüm batı Hamas'ı bir terör örgütü olarak görüyor. İsrail sen bir örgüt olabilirsin çünkü bu batının sana borcu çok ama Türkiye'nin sana borcu yok. Hamas bir terör örgütü değil toprağını koruma mücadelesi veren bir kurtuluş ve mücahitler grubudur"

NORMALLEŞME SÜRECİ

Türkiye’den yola çıkan "Mavi Marmara" gemisine, uluslararası sularda İsrail müdahale etmiş ve 9 Türk vatandaşı ölmüştü. Olayın ardından Türkiye, Tel Aviv büyükelçisini geri çekmiş, İsrail’den özür dilemesini, ölen vatandaşların ailelerine tazminat ödemesini ve Gazze’deki ablukanın kaldırılmasını istemişti. Türkiye'nin isteklerine İsrail'den herhangi bir adım gelmeyince Türkiye-İsrail ilişkileri, maslahatgüzarlık seviyesine düşürülmüş ve tüm askeri anlaşmalar askıya alınmıştı.

Türkiye-İsrail ilişkilerindeki normalleşme süreci adımları atılmaya başlanarak, 19 Eylül 2022’de İsrail, Irit Lillian’ı Türkiye’ye büyükelçi atamıştı. Türkiye’nin Şakir Özkan Torunlar’ı İsrail’e büyükelçi atama kararıyla, İsrail ve Türkiye arasındaki normalleşme süreci yeniden tesis edilmişti.