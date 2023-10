Son dakika... Erdoğan'dan tarihi İsrail açıklaması! 'Normalleşme' bitiyor mu?

Yayınlanma: 25.10.2023 - 12:19

Güncelleme: 25.10.2023 - 13:05

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

"İstihdamı artırırken diğer yandan enflasyonla mücadele içindeyiz. Türkiye ne büyümesinden taviz verir ne de enflasyona teslim olur.

Hepsinin üstesinden geleceğiz. Yatırımcısından işçisinden üreten her kardeşimizin meselesi bizim meselemizdir. Her emeklimizin sıkıntısı bizim sıkıntımızdır. Ailesinin tüm yükünü omuzlayan her ev hanımının derdi bizim derdimizdir. Her gencimizin beklentisi bizim sorumluluğumuzdur.

GENÇLERE 10 GB "MÜJDE"Sİ

Cep telefonu ve bilgisayar desteği ile 10 GB internet sözümüzü tuttuk. Kararın gençlerimize hayırlı olmasını diliyorum.

Biz Türkiye Cumhuriyetini demokrasisi, ekonomisi ile 21 yılda kat be kat büyüttük. 100. yılına kavuşacak cumhuriyeti fedakarlıklarla değil Menderes ve Özal'ın açtığı yoldan giderek milletimiz ile buluşturan biz olduk.

Önümüzdeki dönemde daha fazlasını milletimize kazandırmak bizim namus borcumuzdur. Gelip geçici sıkıntıların kazanımlarımızın üstünü örtmesine rıza göstermedik. Hiçbir hayali, vizyonu, programı olmadan sadece bu arzi tablodan cesaret alanlara hayal görenleri gerçeklerle uyandıracağımız günler yakındır.

Milletimizin gönlüne girmemiz gerekiyor. Muhalefetin elinde Istırap çeken vatandaşımızı gerçek belediyecilikle buluşturmak asli görevimizdir. Nice zaferlere imza atan AKP olarak bir kez daha bu başarıyı göstereceğiz.

YEREL SEÇİM MESAJI

Her konuda olduğu gibi mahalli seçim çalışmalarında da partimizin lokomotifi oluşturacağına eminiz. Başladığımız yeri sağlam tutmazsak gittiğimiz istikameti doğrultamayız. Sizlerden bu ağır yükün bilinci ile seçime hazırlanmanızı bekliyorum. Kendi çıkarları ile hareket etmek bize yakışmaz. Türkiye büyüdükçe biz de büyüdük. 2024 Mart'ına kadar hep birlikte çok gayret göstereceğiz.

'HAMAS TERÖR ÖRGÜTÜ DEĞİLDİR'

Filistin meselesine hep önce insan meselesinden baktık. 7ekimden bu yana krizin daha fazla büyümemesi için elimizden gelen gayreti gösterdik gösteriyoruz. Toplam 8 uçak dolusu tıbbi ve insani yardım malzemesi gönderdik. 25 sağlık personelimizi ilk etapta Mısır'a sevk ettik. İsrailli siviller dahil, sivillere yapılan saldırıya karşı olduğumuzu açıkça ifade ettik. İsrail devletiyle bir sorunumuz yok, ama devlet yerine örgüt gibi tavrını asla tasvip etmedik, etmeyeceğiz. 7 ekimden bu yana İsrail tarihin en kanlı en vahşi saldırılarından birini gerçekleştiriyor. Tek başına bu tablo bile amacın kendini savunma değil insanlık suçun işlemeye yönelik bir vahşet suçu olduğuna göstergedir. Savaş uçaklarıyla gece gündüz şehirleri bombalayan, binalarıyla sokakları ateşe boğan, tanklarıyla silahlarıyla saldırıyı gerçekleştiren başka ülke bulamazsınız. İsrail ve dünyaya sesleniyorum. Toplantılar yapıyorlar, son toplantıda Hamas'ı bir terör örgütü olarak görüyor. Ey İsrail sen bir örgüt olabilirsin, Batı'nın sana borcu çok, ama Türkiye'nin sana borcu yok. Bu İsrail çocukları öldürüyor, o çocukların halini gördük, bunların paramparça oluşuna asla izin vermeyiz, çünkü insanlıktan nasibimizi aldık. Hamas bir terör örgütü değil topraklarını ve vatandaşlarını koruma mücadelesi veren bir kurtuluş ve mücahitler grubudur.

İsrail çocukları öldürüyor. Bu çocukların öldürülmesine asla müsaade edemeyiz öünkü biz insanlıktan nasibimizi aldık. Ben bunu Davos'ta söylemiş siz öldürmeyi çok iyi bilirsiniz demiştim. O günden beri Davos'a gitmedim, benimle beraber olan 2 arkadaş başka siyasi partilerin başında. Biz dimdik ayaktayız.

"İSRAİL'E GİTMEYECEĞİM'

Ben bu Netanyahu'nun bir kere elini sıktım, tabii iyi niyetimiz vardı, suistimal etti. İsrail'e gitme planımız vardı gitmeyeceğiz iptal. Ama şimdi maalesef o da olmayacak. Çocuklara kıymayın efendiler diyoruz. Anne babaların çocuklarının naaşına sarıldığı bir dünyada bir de o naaşlara isim yazıyorlar çocukları bulabileyim diye. Ey İsrail yanına ister Amerika'yı al ister Batı'yı. Amerika adaletle hükmedilmesini istemediği için o da kaybedecek. Bütün bir mesele adil bir dünyanın kurulmasından geçer. Her gün alçakça öldürülen yüzlerce çocuk kadınlara sırtını dönen alçaklar için artık konuşma vakti gelmiştir. Çocuk bedenleri karşısında gözünü kapatarak Batının kendi tarihinden aldığı bir mirastır. Bu tavra dair pek çok kıyım vardır. Merhum Prof. Erol Güngör İsrailin kuruluşundan bu yana izlediği kanlı politikayı şöyle tanımlıyor: Hasmının cansız bedenine basarak nutuk çeken bir katil tarihte yoktur. Biz Türk Milleti olarak yeryüzünde tarih boyunca ırkçılık yapmamış ve yapmayan tek halkız. Bunu en iyi Yahudi toplumu bilir. Yahudi düşmanlığı anti-semitizm çıkmamış tek coğrafya biziz.

Akıl ve vicdan sahibi diğer tüm ülkeleri, İsrail devletinin aklıselime dönmesi için Netanyahu hükümetine baskı kurmaya davet ediyorum."