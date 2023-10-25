Erdoğan'ın Hamas açıklamasına İsrail ve İtalya'dan tepki

Yayınlanma: 25.10.2023 - 16:36

Güncelleme: 25.10.2023 - 17:29

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AKP Grup Toplantısı'ndaki "Hamas terör örgütü değildir" sözlerine İsrail'den sert tepki geldi.

İsrail Kültür ve Spor Bakanı Miki Zohar, Erdoğan'ın Hamas çıkışına İbranice, ''Erdoğan terörü destekliyor. Artık Türkiye ile ilişkilerimizi yeniden hesaplamanın zamanı geldi" açıklamasıyla tepki gösterdi.

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BATI'DAN İLK TEPKİYİ İTALYA VERDİ

Batı'nın Hamas'ı terör örgütü olarak görmesine tepki gösteren Erdoğan'a, ilk açıklama İtalya’dan geldi.

İtalya Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini, Erdoğan’ın açıklamasını “mide bulandırıcı” olarak yorumladı.

Reuters’ta yer alan habere göre, Salvini, “Erdoğan’ın Hamas hakkındaki açıklamaları mide bulandırıcı. Dışişleri Bakanı Antonio Tajani’den büyükelçiyi çağırmasını isteyeceğim” ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN GRUP TOPLANTISINDA "MÜCAHİT" DEMİŞTİ

AKP grup toplantısında konuşan Erdoğan, Hamas’ı “terör örgütü” olarak değil, “kurtuluş ve mücahitler grubu” olarak nitelendirmişti.

Erdoğan, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Son yaptıkları toplantıda bir araya gelip tüm batı Hamas'ı bir terör örgütü olarak görüyor. İsrail sen bir örgüt olabilirsin çünkü bu batının sana borcu çok ama Türkiye'nin sana borcu yok. Hamas bir terör örgütü değil toprağını koruma mücadelesi veren bir kurtuluş ve mücahitler grubudur"