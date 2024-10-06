BM Barış Gücü'nden Lübnan kararı: 'İsrail'in talebine rağmen...'

Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL), İsrail'in talebine rağmen Lübnan’da kalacağını açıkladı.

BM Barış Gücü'nden Lübnan kararı: 'İsrail'in talebine rağmen...'
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DHA
Yayınlanma: 06.10.2024 - 11:15

Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL), faaliyetlerini düzenli olarak planladıklarını, Lübnan'daki mevzilerinde kalmaya devam edeceklerini ve gerektiğinde devreye sokmak üzere hazır bir ‘acil durum’ planları olduğunu duyurdu.

Açıklamada, 30 Eylül'de İsrail ordusunun Lübnan'a ‘sınırlı kara saldırıları’ düzenleme niyetini BM’ye bildirdiği ve bazı mevzilerin yerini değiştirmelerinin talep edildiği bilgisi paylaşıldı.

Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) tarafından yayınlanan açıklamada, "Lübnan ve İsrail'i, sadece sözde değil, eylemde de bölgede istikrarı getirecek tek geçerli çözüm olan 1701 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararına bağlı kalmaya çağırıyoruz" denildi.

 


Etiketler: #BM #Lübnan

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