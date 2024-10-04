Hizbullah: Lübnan'ın güneyindeki çatışmalarda 17 İsrail askeri öldü

Hizbullah, Lübnan'ın güneyindeki çatışmalarda 17 İsrail askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Hizbullah: Lübnan'ın güneyindeki çatışmalarda 17 İsrail askeri öldü
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AA
Yayınlanma: 04.10.2024 - 00:35

Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, "operasyon odasının, güvenilir saha kaynaklarına dayandırarak, çatışmalarda 17 İsrail askerinin öldürüldüğünü aktardığı" ifade edildi.

İsrail ordusu ise kara saldırılarının başladığı 30 Eylül'den bu yana Lübnan'daki çatışmalarda 9 askerinin öldüğünü duyurmuştu.

İsrail ordusu, 30 Eylül'de Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ın altyapısına yönelik sınırlı ve yoğun kara saldırılarına başladığını bildirmişti.


Etiketler: #hizbullah #israil #israil askeri

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