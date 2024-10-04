Hizbullah: Lübnan'ın güneyindeki çatışmalarda 17 İsrail askeri öldü
Hizbullah, Lübnan'ın güneyindeki çatışmalarda 17 İsrail askerinin öldürüldüğünü duyurdu.
Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, "operasyon odasının, güvenilir saha kaynaklarına dayandırarak, çatışmalarda 17 İsrail askerinin öldürüldüğünü aktardığı" ifade edildi.
İsrail ordusu ise kara saldırılarının başladığı 30 Eylül'den bu yana Lübnan'daki çatışmalarda 9 askerinin öldüğünü duyurmuştu.
İsrail ordusu, 30 Eylül'de Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ın altyapısına yönelik sınırlı ve yoğun kara saldırılarına başladığını bildirmişti.
Etiketler: #hizbullah #israil #israil askeri
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