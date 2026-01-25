BM’de Pakistan’dan Hindistan’a “su silahı” suçlaması: Bölgesel kriz uyarısı yapıldı

Birleşmiş Milletler araştırmacılarının yayımladığı ve birçok nehir havzasında geri dönülmez zararlar yaşandığını belirten “Küresel Su İflası” başlıklı raporun ardından Pakistan’ın BM Daimi Temsilci Vekili Usman Jadoon, Birleşmiş Milletler Üniversitesi (UNU) ve Kanada’nın BM Daimi Temsilciliği tarafından New York’ta düzenlenen yuvarlak masa toplantısında konuşarak, Hindistan’ın suyu bilinçli şekilde bir baskı aracı olarak kullandığını öne sürdü. “Bu, doğanın bir sonucu değil; bu, bir devletin suyu kasıtlı olarak silah haline getirmesidir” dedi.

‘TEK TARAFLI ASKIYA ALINAMAZ’

Jadoon, Hindistan’ın geçtiğimiz yıl, 1960 tarihli İndus Suları Anlaşması’nı tek taraflı olarak askıya almasının ardından, aşağı havza ülkesi olan Pakistan’a giden su akışlarında önceden haber verilmeden kesintiler yaşandığını ve önemli hidrolojik bilgilerin paylaşılmadığını belirtti. Pakistan’ın tutumunun net olduğunu vurgulayan Jadoon, İndus Suları Anlaşması’nın hukuken geçerli olduğunu ve tek taraflı olarak askıya alınamayacağını veya değiştirilemeyeceğini savundu.

Jadoon, İndus Nehri Havzası’nın dünyanın en büyük sulama sistemlerinden birini beslediğini, Pakistan’ın tarımsal su ihtiyacının yüzde 80’inden fazlasını karşıladığını ve 240 milyondan fazla insanın hayatını doğrudan etkilediğini ifade etti. Anlaşmanın yıllardır adil ve öngörülebilir bir su yönetimi sağladığını söyledi.

‘SU SİSTEMLERİ ÜZERİNDE BASKI OLUŞTURDU’

Pakistan’ın yarı kurak, iklim değişikliğine karşı hassas ve aşağı havza ülkesi olduğunu belirten Jadoon, sel, kuraklık, buzulların hızla erimesi, yeraltı sularının azalması ve hızlı nüfus artışının su sistemleri üzerinde büyük baskı oluşturduğunu dile getirdi. Pakistan’ın kendi tarafında ise entegre su planlaması, sel koruma projeleri, sulama sistemlerinin iyileştirilmesi, yeraltı suyu yenilenmesi ve ekosistem restorasyonu gibi adımlar attığını; “Living Indus” ve “Recharge Pakistan” gibi girişimlerle su direncini artırmaya çalıştığını söyledi.

Ancak Jadoon, paylaşılan nehir havzalarında su risklerinin yalnızca ulusal önlemlerle yönetilemeyeceğini vurguladı. “Sınır aşan su yönetiminde öngörülebilirlik, şeffaflık ve işbirliği, aşağı havzadaki toplumlar için bir hayatta kalma meselesidir” dedi. Bu yıl yapılacak BM Su Konferansı öncesinde Jadoon, su güvensizliğinin küresel ve sistemik bir risk olarak kabul edilmesi, uluslararası su hukukuna saygının güçlendirilmesi ve alınan kararların savunmasız toplumlar için somut korumaya dönüşmesi gerektiğini ifade etti.