BM: Dünya genelinde 296 milyon kişi uyuşturucu bağımlısı

Yayınlanma: 26.06.2023 - 14:03

Güncelleme: 26.06.2023 - 14:04

Viyana'daki Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC), Pazar günü yayınladığı yıllık raporunda sentetik uyuşturucuların giderek yaygınlaşmasından duyduğu endişeyi dile getirdi.

2011-2021 yılları arasında uyuşturucuya yönelen tahmini insan sayısının 240 milyondan 296 milyona tırmanarak yüzde 23'lük bir artış gösterdiği kaydedildi.

Uyuşturucu bağımlılığı ya da tedavi gören kişi sayısının bu dönemde yüzde 45 artarak 39,5 milyona ulaştığı belirtildi.

SENTETİK UYUŞTURUCU ENDİŞESİ

UNODC, metamfetamin, amfetamin, fentanil gibi kimyasal uyuşturucuların ve piyasada yeni geliştirilen birçok maddenin çoğalması konusunda uyarıda bulundu.

UNODC, raporunda "Sentetik uyuşturucuların üretimi ucuz, kolay ve hızlıdır" ifadelerine yer verdi.

UNODC Baş Analisti Angela Me, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden bu yana Ukrayna'da ele geçirilen sentetik uyuşturucu sayısının arttığını ve komşu ülkelerde bu tür maddelere yönelik pazarın büyüdüğünü belirterek, "Bu, savaşın bir sonucu olarak gördüğümüz bir tehlike" dedi.

Angela Me, kokaindeki büyümenin devam etmesinden endişe duyduğunu belirterek, "Küresel kokain pazarında, talebin daha fazla arza, arzın da daha fazla talebe yol açtığı bir sarmal görüyoruz" diye konuştu.

Me, 2021 yılında rekor miktarda 2300 ton kokain üretildiğini dile getirdi.

AFGANİSTAN

UNODC, Taliban yönetimi altında Afganistan'da afyon üretiminde bir düşüş olduğuna dair işaretler kaydedildiğini belirtti. Ancak, BM uyuşturucuyla mücadele uzmanları, Afganistan'ın sadece eroin emtiası afyonun dünyadaki en büyük ihracatçısı değil, aynı zamanda önemli bir metamfetamin üreticisi haline geldiğine de dikkat çekti.

UNODC, afyon ekimindeki düşüşün sentetik uyuşturuculara doğru bir kaymaya yol açabileceği uyarısında bulundu. Raporda, son üç yılda Afgan metamfetamininin sadece bölge ülkelerine değil, örneğin Fransa, Hong Kong ve Avustralya gibi daha uzak ülkelere de ulaştığı ifade edildi.

Raporda, 2019 yılında 128 bin uyuşturucu ölüm vakasının neredeyse %70'inin opioidlerden kaynaklandığı yazıldı.