Peru polisi Nazi bayrağı resimleri taşıyan 58 kg uyuşturucu ele geçirdi

Yayınlanma: 28.05.2023 - 22:03

Güncelleme: 28.05.2023 - 22:03

Peru emniyeti narkotik şubesi, Belçika'ya gönderilmek üzere olan sevkıyatta Nazi bayrağı resmi ve kabartma şeklinde yazılmış Hitler yazılı 58 kiloluk uyuşturucu ele geçirdi.

Associated Press'te yer alan habere göre, uyuşturucu, daha önce Ekvator'un Paita limanına demirlemiş olan Liberya bandıralı SC Anisha R gemisinde bulundu.

Peru polisinin raporuna göre, uyuşturucu, 80'den fazla konteynırda devam eden arama sırasında kuşkonmaz paketleri içersine gizlenmiş bir şekilde bulundu.