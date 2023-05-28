2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Peru polisi Nazi bayrağı resimleri taşıyan 58 kg uyuşturucu ele geçirdi

Peru polisi, Belçika'ya gönderildiğini tespit ettiği sevkıyatta Nazi lideri Hitler'in de adının yazıldığı 58 kg uyuşturucu ele geçirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.05.2023 - 22:03
Peru polisi Nazi bayrağı resimleri taşıyan 58 kg uyuşturucu ele geçirdi
Abone Ol google-news

Peru emniyeti narkotik şubesi, Belçika'ya gönderilmek üzere olan sevkıyatta Nazi bayrağı resmi ve kabartma şeklinde yazılmış Hitler yazılı 58 kiloluk uyuşturucu ele geçirdi. 

Associated Press'te yer alan habere göre, uyuşturucu, daha önce Ekvator'un Paita limanına demirlemiş olan Liberya bandıralı SC Anisha R gemisinde bulundu. 

Peru polisinin raporuna göre, uyuşturucu, 80'den fazla konteynırda devam eden arama sırasında kuşkonmaz paketleri içersine gizlenmiş bir şekilde bulundu.


uyuşturucu polis Peru Nazi

İlgili Haberler

Nazi bayraklı araç Beyaz Saray'ın güvenlik bariyerlerine çarptı

Nazi bayraklı araç Beyaz Saray'ın güvenlik bariyerlerine çarptı
Portekiz parlamentosu ötanazi yasasını oylayarak kabul etti

Portekiz parlamentosu ötanazi yasasını oylayarak kabul etti
Neo-Naziler, polis ve karşı protestocularla çatıştı

Neo-Naziler, polis ve karşı protestocularla çatıştı

En Çok Okunan Haberler