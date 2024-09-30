BM duyurdu: Lübnan’dan göç dalgası başladı... Sayıları 100 bine ulaştı!

Yayınlanma: 30.09.2024 - 15:25

Güncelleme: 30.09.2024 - 15:51

İsrail'in hava saldırıları, sivil hayatları tehdit etmeye devam ederken sayıları 100 bine varan Lübnanlı çaresizlik içinde komşu ülkelere kaçıyor.

Birleşmiş Milletler Mülteci Yüksek Komiserliği (BMMYK) verilerine göre, Suriye sınırında yüzlerce araçtan oluşan konvoylar oluşmuş durumda. Sınır kapılarında, aralarında kadınlar, küçük çocuklar ve bebeklerin de bulunduğu büyük kalabalıkların sayısı her geçen saat artıyor.

"27 BİNDEN FAZLA İNSAN YERİNDEN EDİLDİ"

BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, İsrail’in hava saldırılarından kaçarak Suriye’ye geçen Lübnan ve Suriye vatandaşlarının sayısının 100 bine ulaştığını duyurdu.

Göç akınının sürdüğünü ifade eden Grandi, BM’nin, yerel yetkililer ve Suriye Kızılayı’nın dört geçiş noktasında göç edenlere destek sağladığını belirtti.

Suriye Kızılayı, Lübnan’dan gelen mültecilere sağlık hizmeti sunmak için sınır geçişlerine mobil klinikler yerleştirdi.

Lübnanlı yetkililere göre son 48 saat içinde 27 binden fazla insan yerinden edildi ve her geçen dakika daha fazla insan evlerini terk ediyor.

Öte yandan çatışmalarda toplamda 558 kişinin öldüğü ve 1,835 kişinin de yaralandığı bildirildi.

ÖLÜ SAYISI ARTIYOR

Öte yandan, Kızılay’ın açıklamasına göre 24-27 Eylül 2024 tarihleri arasında kliniklerde 2 bin 70 kişiye tıbbi muayene ve ilaç sağlandı. Açıklamada, 24-28 Eylül tarihleri arasında ise 22 bin 307 kişinin psikolojik destek aldığı kaydedildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından bugün yapılan açıklamada, İsrail’in son 24 saatte Lübnan’da düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 105’e yükseldiğini bildirdi.

NE OLMUŞTU?

Lübnan’da 17 Eylül’de Hizbullah’ın kullandığı çağrı cihazları, 18 Eylül’de ise telsizler patlatılmıştı. İsrail güçlerinin 23 Eylül’den bu yana Lübnan’a yönelik hava saldırılarını arttırması nedeniyle binlerce kişi komşu ülkelere sığınmaya başladı.