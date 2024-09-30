Hizbullah'ın iki numaralı ismi Naim Kasım: Direniş güçleri kara saldırısına hazır

Yayınlanma: 30.09.2024 - 12:35

Güncelleme: 30.09.2024 - 12:35

Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı Şeyh Naim Kasım, örgütün lideri Hasan Nasrallah'ın öldürülmesinin ardından ilk kez konuştu.

Naim Kasım, Nasrallah öldürüldüğünde örgütün "bir kardeşini ve bir liderini" kaybettiğini söyledi.

Nasrallah'ın ve diğer komutanların kaybına rağmen, Hizbullah'ın İsrail'e karşı direnişe devam ettiğini kaydeden Kasım, "bundan sonra da Nasrallah'la aynı komuta ve yapıyı izlemeye devam edeceğini" belirtti.

İsrail'in, Lübnan'a yönelik olası bir kara saldırısına karşı savaşçılarının "hazırlıklı" olduğunu belirten Kasım, “Düşmanın (İsrail) amaçlarına ulaşamayacağından eminiz. Her türlü olasılığa karşı koyacağız ve İsrail karadan girmeye karar verirse buna da hazırız” dedi.

"ABD, İSRAİL'İN SUÇ ORTAĞIDIR"



Kasım, ABD'yi, İsrail'e “sınırsız destek” vermesi ve “katliamlar” yapmasına yardımcı olmakla suçlayarak, "ABD, İsrail'in suç ortağıdır. sınırsız desteğin yanı sıra her türlü ekonomik desteği de sağlıyor. Bu vahşetin yanına kalacağına düşünüyorsa gerçekten yanılıyor. Biz şehit olma aşkıyla yaşıyoruz. Çok fedakarlık yaptık. Çağrı cihazı saldırısında çok kayıp verdik. Ayaktayız, çünkü umudumuz var. Halkın desteği ve Allah'ın yardımı bizimle" diye konuştu.

"Kayıplara karşı planlarının olduğunu" kaydeden Kasım, şunları söyledi:

"Liderimize yapılan suikast sonrası olanları izlemeniz gerekiyor. İsrail'i vurduk, Hayfa'yı vurduk. Düşman tarafı da 1 milyon İsrailli'nin kaçtığını söyledi. Bunu sadece bir füzeyle yaptık, şu an sadece minimum çaba gösteriyoruz. Savaşın daha uzun süreceğini kabul ediyoruz, ancak her türlü olasılığa hazırız. Günün sonunda zafer bizim olacak."

“YENİ LİDER EN KISA ZAMANDA ATANACAK”

Kasım ayrıca, Nasrallah'ın yerine geçecek kişinin atanmasından da bahsederek bunun “en kısa zamanda” gerçekleşeceğini söyledi.

Kasım, “Alternatifler bulmak için gerekli çalışmaları yaptık ve onaylanan mekanizmaya göre en kısa zamanda parti için bir genel sekreter seçeceğiz” ifadelerini kullandı.

Hizbullah'ın lideri Hasan Nasrallah'ın öldürülmesinin ardından, örgüt liderliğine geçmesi beklenen isimler arasında Haşim Safiyüddin öne çıkıyor.