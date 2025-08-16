BM: Gazze’de yardım beklerken öldürülenlerin sayısı son 3 ayda en az bin 760’ya yükseldi

BM’nin Filistin topraklarındaki ofisinden yapılan açıklamada, 27 Mayıs ile 13 Ağustos arasında insani yardım ararken öldürülen Filistinlilerin sayısının en az bin 760 olarak kaydedildi, bunların 994’ünün İsrail destekli Gazze İnsani Yardım Vakfı (GHF) noktalarının yakınında, 766’sının ise yardım konvoylarının güzergâhında öldürüldüğünü belirtildi. Açıklamada, ölümlerin çoğunun İsrail ordusu tarafından gerçekleştirildiği ifade edildi. BM, 1 Ağustos’ta açıkladığı verilerde bin 373 kişinin yardım beklerken öldüğünü açıklamıştı. İsrail Genelkurmay Başkanı’nın bu hafta Gazze’yi işgal planlarının onaylandığını açıklamasının ardından paylaşılan veriler, son iki haftada yardım beklerken öldürülenlerin sayısında önemli bir artışa işaret ediyor. İsrail ordusu, Gazze Şehri ile çevresindeki mülteci kampları dahil şehrin en yoğun nüfuslu bölgelerin işgal etmeyi hedefliyor.

SİVİL SAVUNMA: GAZZE’DE BUGÜN 22 KİŞİ ÖLDÜ

Gazze Sivil Savunma Ajansı, bugün İsrail saldırılarında en az 22 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Ajans sözcüsü Mahmud Bassal, Gazze Şehri’ndeki El-Zeytun Mahallesi'ndeki durumun hızla kötüleştiğini, bölgede yaklaşık 50 bin kişinin yaşadığını ve çoğunluğunun yiyecek, içecek gibi temel ihtiyaçlara erişemediğini belirtti. Bassal, yoğun bombardımanın bölge sakinlerini “ölümcül bir tehlike” ile karşı karşıya bıraktığını vurguladı.

FİLİSTİN BAŞBAKANI YARIN MISIR’DA ATEŞKESE İLİŞKİN GÖRÜŞMELERDE BULUNACAK

Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa, yarın Mısır’a giderek Gazze’de ateşkes anlaşmasına varılması için görüşmelerde bulunacak. Mısır basını, Dışişleri Bakanı Badr Abdelaty’nin Mustafa ile ülkenin kuzeyindeki El-Alameyn kentinde bir araya geleceğini yazdı.

Görüşmede Gazze’deki “felaket boyutundaki insani ve sağlık durumunun” yanı sıra, Mısır’ın İsrail ile Hamas arasında ateşkes sağlama ve insani yardımların girişini temin etme çabalarının ele alınması bekleniyor.

Bu ay Kahire’de bir araya gelen Hamas’ın da aralarında bulunduğu yedi Filistinli grup, savaşı bitirmeye yönelik tüm girişim ve tekliflerle ilgilenmeye hazır olduklarını açıklamış, önceliklerinin “İsrail’in soykırımını durdurmak, ablukayı kaldırmak ve insani yardımın girişini sağlamak” olduğunu vurgulamıştı.