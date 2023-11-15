BM, Gazze'de 'genişletilmiş insani duraklamalar' tasarısını kabul etti

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Gazze'de çatışmalara 'acil ve uzatılmış ara verilmesi' talep edilen karar tasarısını kabul etti.

İHA
Yayınlanma: 15.11.2023 - 23:51
BM, Gazze'de 'genişletilmiş insani duraklamalar' tasarısını kabul etti
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Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), İsrail’in Gazze’ye saldırılarının başladığı 7 Ekim’den bu yana, kentteki insani durumla ilgili diğerlerinin veto edilmesinin ardından 5. kez sunulan tasarıyı oyladı.

Tasarı, 15 üyeli konsey tarafından kabul edildi.

TASARIDA NE YER ALIYOR?

Malta'nın sunduğu karar tasarısında insani ateşkes yerine “çatışmalara insani ara” verilmesi ve uluslararası insancıl hukuka uygun şekilde Gazze Şeridi'nde koridorlar oluşturulması talep ediliyor.

Hamas tarafından öncelikle çocuklar olacak şekilde tüm rehinelerin serbest bırakılması çağrısı yapılan karar tasarısında, Gazze’deki sivil halkın temel ihtiyaçlarının tedarik edilmesinin engellenmesine son verilmesi isteniyor.

Karar tasarısında söz konusu uygulamaların özellikle çocuklar üzerinde büyük yük oluşturduğuna işaret edilirken, yardımların çocukların ve tüm toplumun ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde sağlanması gerektiği vurgulanıyor.

Koordinasyon ve önden bilgilendirmenin önemi dile getirilen karar tasarısında, özellikle BM ile çocuklar, hastalar ve personelin hareketi konusunda iletişim içinde olunması talep ediliyor.

Karar tasarısında BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in kararın uygulanmasıyla ilgili BMGK’ye bilgi sağlaması isteniyor.


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