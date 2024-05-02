BM: 'Gazze'nin yeniden inşası neredeyse bir asır sürebilir'

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yayınlanan bir raporda, Gazze’deki konutların yeniden inşasının 80 yıl sürebileceği belirtildi.

İHA
Yayınlanma: 02.05.2024 - 16:52
BM: 'Gazze'nin yeniden inşası neredeyse bir asır sürebilir'
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Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yayınlanan bir raporda, İsrail’in bombardımanları sonucu yerle bir olan Gazze’deki konutların yeniden inşasının 80 yıl sürebileceği belirtildi. 

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik aralıksız saldırıları büyük bir yıkıma yol açtı. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından yayınlanan rapor, bölgede yaşanan yıkımın büyüklüğünü gözler önüne serdi.

Rapora göre bölgedeki durumun daha önce yaşanan çatışmalardaki gibi benzer bir süreci takip etmesi durumunda, Gazze Şeridi’nin yeniden inşasının gelecek yüzyılda tamamlanması bekleniyor. 

YOKSULLUK ORANI İKİYE KATLANACAK

İsrail’in 7 aydır süren bombardımanlarının milyarlarca dolarlık hasara neden olduğu bölgede yaklaşık 80 bin konut yıkıldı.

Raporda, inşaat malzemelerinin 2021’deki son krize göre 5 kat daha hızlı tedarik edildiği en iyi senaryoda bile yeniden inşanın 2040 yılına kadar süreceği kaydedildi.

Gazze nüfusundaki yoksulluk oranlarına dikkat çekilen rapora göre, saldırıların 9 ay sürmesi durumunda yoksulluk oranının da ikiye katlanarak yüzde 38.8’den yüzde 60.7’ye yükselmesi bekleniyor. 


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