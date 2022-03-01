BM Genel Sekreter Yardımcısı: Ukrayna'daki sivillerin durumu endişe verici
Birleşmiş Milletler İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, Ukrayna'daki sivil kayıpların ölçeğinin ve altyapı tahribatının "ilk günlerde bile endişe verici" olduğunu söyledi.
New York'ta, Ukrayna'daki acil gelişmeler için toplanan Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyine Cenevre'den canlı bağlanan Griffiths, "Sivil kayıpların ölçeği ve sivil altyapıya verilen zarar, ilk günlerde bile endişe verici. İnsani ihtiyaçlar, hızla büyüyor" ifadelerini kullandı.
Griffiths, pazar günü itibarıyla Ukrayna'da en az 102 sivilin öldüğünü, 400'den fazla sivilin yaralandığını, 160 bin sivilin ise güvenlik gerekçesiyle yaşadığı yeri terk ettiğini kaydetti.
"YARIM MİLYON İNSAN KAÇMAYA ZORLANIYOR"
Kentsel alanlarda hava saldırıları ve çatışmaların kritik önemdeki sivil tesislere zarar verdiğini belirten BM yetkilisi Griffiths, "Ukrayna'da yarım milyondan fazla insanın güvenlik arayışı içinde ülkesinden kaçmaya zorlandığına inanıyoruz" diye konuştu.
Griffiths, Donbas bölgesinde 8 yıldır devam eden çatışma ortamının son gelişmelere kadar, temas hattının her iki tarafındaki 3 milyon insanı, yardıma muhtaç hale getirdiğini hatırlattı.
Griffiths, Ukrayna'da toplam 119 insani yardım kuruluşunun faaliyet gösterdiğine ancak son 3 gündür artan çatışmaların, yardım çalışmalarını ciddi şekilde kısıtladığına dikkati çekti.
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